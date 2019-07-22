Home
Raio-x mostra bala alojada na cabeça de vítima de tentativa de assalto

Criminosos atiraram contra o veículo de um comerciário de 39 anos, na Rodovia do Contorno. Um dos tiros atravessou os vidros e atingiu a cabeça dele

Gazeta Online

Publicado em 22 de julho de 2019 às 15:46

 - Atualizado há 6 anos

Raio-x mostra bala alojada na cabeça de vítima de tentativa de assalto na Rodovia do Contorno Crédito: Reprodução

Uma imagem impressionante de um raio-x feito em um comerciário, 39 anos, vítima de uma tentativa de assalto na Rodovia do Contorno, na Serra, neste domingo (21), mostra a bala alojada no osso do crânio da vítima. O comerciário, que trabalha em um shopping de Cariacica, foi baleado quando retornava para casa de carro após mais um dia de trabalho. 

De acordo com a Polícia Civil, a vítima saia do trabalho quando foi fechada por um veículo no trânsito. O comerciário conseguiu desviar, mas na segunda tentativa para fechar o carro dele, os criminosos atiraram contra o veículo. Um dos tiros atravessou os vidros e atingiu a cabeça do homem.

Mesmo ferido, o comerciário conseguiu dirigir até o Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica.

Posteriormente a vítima foi transferida para um hospital de Vitória.  Até o momento não há informações sobre o estado de saúde da vítima, apenas que a bala não conseguiu atravessar o crânio. A polícia informou que o caso seguirá sob investigação pela Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial.

Homem é baleado na cabeça durante tentativa de assalto no Contorno

