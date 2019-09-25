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Em Conceição da Barra

'Quero ver seu sangue espalhado', diz homem após ameaçar ex com arma

Vítima tem medida protetiva, mas suspeito mantém ameaças contra ela. Além de ter ido armado na casa da mulher, acusado ainda manda mensagens ameaçadoras pelo celular
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2019 às 07:17

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 07:17

Crime será investigado pela Delegacia de Conceição da Barra Crédito: Divulgação
Mesmo com uma medida protetiva, uma mulher de 31 anos sofre constantes ameaças do ex-marido, de 29 anos, em Conceição da Barra, Região Norte do Estado. Na noite de segunda-feira (23), o suspeito esteve na casa da vítima. Armado, ele disse que mataria a ex-companheira. Como ela não abriu o portão, o acusado fugiu. E, por mensagens pelo celular, o homem fez mais ameaças de morte. Quero ver seu sangue espalhado, afirmou ele.
Segundo a Polícia Militar, o casal está separado há sete meses. Por conta das diversas ameaças, a mulher conseguiu uma medida protetiva contra o suspeito. No entanto, ele esteve na residência dela por volta de 20 horas. O bairro onde tudo aconteceu não será divulgado para preservar a identidade da vítima.
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Com um revólver, o homem exigiu que a ex-companheira abrisse o portão da casa ou ele a mataria. Como ela se manteve escondida na residência, o acusado fugiu. A PM informou que realizou buscas por toda a região e em endereços possíveis onde ele poderia estar, mas o suspeito não foi localizado.
MENSAGENS
Por mensagens, o ex-marido manteve o tom ameaçador e enviou diversos recados para a vítima. Não vou ficar repetindo que você tem pouco tempo nesta terra. Acredite, isso eu te prometo. Porque quero ver seu sangue espalhado, afirma o acusado.
Ele também escreveu: Não paro para conversar com você. Quando eu parar até você, pode ter certeza absoluta que vai ser para te peneirar. Você acha que tenho medo de alguém? A única coisa que quero ver é sua cara. Aí sim quero ver até onde vai seu deboche, ameaça.
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Em outra mensagem, o acusado diz: Você deu sorte, Deus estava do seu lado. Mas já prometi para mim mesmo, só vou sossegar quando eu conseguir isso, te matar. Isso eu te juro. Já disse, seu sangue é a única coisa que me interessa. Quero ver seu sangue espalhado. Se prepara, não vou nem te assustar quando chegar, você vai levar tanto tiro Enquanto não ver você morta, eu não sossego, finaliza o ex-marido para a vítima.
POLÍCIA CIVIL
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Conceição da Barra. Até o momento, o suspeito não foi detido. A vítima será ouvida na delegacia para prestar esclarecimentos do fato. Informações adicionais ainda não serão passadas para não atrapalhar a apuração, explica a nota.
 

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