Vídeo

'Que Deus dê a sentença a ele', diz idosa derrubada por ladrão em Vitória

Zilda Thereza Feiger, de 93 anos, ficou com hematomas no rosto e ferimentos nas mãos, mas passa bem; caso aconteceu no sábado (7), no Centro

Publicado em 9 de junho de 2025 às 13:17

Apesar dos hematomas no rosto e ferimentos nas mãos, a aposentada Zilda Thereza Feiger, de 93 anos, derrubada no chão durante um assalto no Centro de Vitória no sábado (7), disse que está se sentindo bem e que não sente raiva do bandido. O vídeo de uma câmera de segurança flagrou a brutalidade com que o criminoso arrancou a bolsa da idosa, fazendo ela cair com o rosto no asfalto. >

Em entrevista à repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, dona Zilda relatou que tinha ido à padaria e que a rua estava deserta. "Ele (o ladrão) me pediu um dinheiro, eu falei que fiz compras e estava sem, mas se eu tivesse eu daria de bom coração. Ele seguiu para frente, numa lata de lixo, aí ele deu um pulo, pegou a bolsinha com meus documentos e ainda me empurrou. Caí esticadinha", detalhou a aposentada. >

Vizinhos viram a idosa caída e chamaram o socorro. No dia do crime, policiais chegaram a fazer buscas pela região, mas não encontraram o suspeito. Dona Zilda está sendo cuidada por familiares, mas disse que vai retornar para casa em breve: "Acho que nem me assustei. Não vou ficar com medo de sair na rua, quando melhorar esse rosto eu saio". Questionada se sente raiva do bandido, ela disse que não:>

Entreguei ele nas mãos de Deus, que Deus dê a sentença para ele Zilda Thereza Feiger Idosa derrubada por ladrão

Apesar do otimismo da idosa, os parentes dela estão assustados. "Fiquei revoltada, muito triste, com vontade de chorar por ver a situação dela, cair de rosto. A gente quer que seja feita a justiça para que isso não ocorra com outra pessoa", desabafou a aposentada Rita de Cássia Barros.>

>

Leia mais Homem derruba idosa de 93 anos em assalto no Centro de Vitória; veja vídeo

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta