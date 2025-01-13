Quase mil unidades de 'black lança' são apreendidas em Cariacica

Quase mil unidades de "black lança" – tipo de “loló” considerado mais forte e consequentemente mais tóxico – foram apreendidas durante um patrulhamento da Polícia Militar no bairro Flexal II, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (13).
A corporação informou que um indivíduo em atitude suspeita fugiu do local, impedindo a abordagem. Ninguém foi detido. Após a fuga, foram realizadas buscas e encontrados os seguintes materiais:
- 982 unidades de "black lança";
- 130 tiras de maconha;
- 2 balanças de precisão;
- 2 carregadores de pistola;
- 1 Reddot (mira de precisão);
- 1 carregador de fuzil caracol com 02 munições calibre 556;
- 1 colete balístico com capa na cor caqui;
- 1 bandoleira;
- 2 facas;
- 1 cinto tático;
- 4 porta carregadores de pistola;
- 3 coldres para pistola;
- 1 porta radiocomunicador;
- 4 rádios marca BAOFENG;
- Material para embalar entorpecente.