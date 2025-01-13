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Suspeito fugiu

Quase mil unidades de 'black lança' são apreendidas em Cariacica

Também foram encontrados carregadores de armas e tiras de maconha durante patrulhamento da PM em Flexal II; ninguém foi preso
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

13 jan 2025 às 15:14

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 15:14

Material apreendido durante patrulhamento no bairro Flexal II, em Cariacica
Material apreendido durante patrulhamento no bairro Flexal II, em Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Quase mil unidades de "black lança" – tipo de “loló” considerado mais forte e consequentemente mais tóxico – foram apreendidas durante um patrulhamento da Polícia Militar no bairro Flexal II, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (13).
A corporação informou que um indivíduo em atitude suspeita fugiu do local, impedindo a abordagem. Ninguém foi detido. Após a fuga, foram realizadas buscas e encontrados os seguintes materiais: 
  • 982 unidades de "black lança";
  • 130 tiras de maconha; 
  • 2 balanças de precisão; 
  • 2 carregadores de pistola; 
  • 1 Reddot (mira de precisão); 
  • 1 carregador de fuzil caracol com 02 munições calibre 556; 
  • 1 colete balístico com capa na cor caqui; 
  • 1 bandoleira; 
  • 2 facas; 
  • 1 cinto tático; 
  • 4 porta carregadores de pistola; 
  • 3 coldres para pistola; 
  • 1 porta radiocomunicador; 
  • 4 rádios marca BAOFENG; 
  • Material para embalar entorpecente.

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