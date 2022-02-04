Quadrilha que furtava e vendia veículos adulterados no ES é desarticulada

Na operação, ocorreu a prisão em flagrante de um integrante do grupo pelo porte de duas armas. O outro preso foi um homem que estava na casa onde as armas foram encontradas, de acordo com a Polícia Civil. Um dos líderes da quadrilha foi preso no município mineiro de Teófilo Otoni. Segundo a polícia, ele ia furtar motos em Minas Gerais e tentou fugir, mas foi pego pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Um outro homem estava com ele, no entanto, conseguiu escapar.