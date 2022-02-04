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Prisões

Quadrilha que furtava e vendia veículos adulterados no ES é desarticulada

Os criminosos eram monitorados pela Polícia Civil, pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Militar. Três foram presos em operação em São Mateus, nesta sexta (04)

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 14:04

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

04 fev 2022 às 14:04
Placas e materiais para adulteração de veículos apreendidos durante a operação
Placas e materiais para adulteração de veículos apreendidos durante a operação Crédito: Divulgação/PC
Em uma operação policial conjunta na manhã desta sexta-feira (4), em São Mateus, no Norte do Estado, três pessoas foram presas e duas armas de fogo foram apreendidas.  O alvo era uma quadrilha que realizava diversos furtos nas regiões Norte e Noroeste do Estado. Na ação, a polícia apreendeu placas de veículos e o chassi de uma motocicleta, produtos de furtos. Também foi apreendido material para adulteração de veículos. 
As investigações da Polícia Civil apontam que a quadrilha tinha membros divididos por tarefas. Existia uma parte operacional, que dava suporte aos furtadores, outra de execução, que atuava diretamente nos crimes, e ainda um grupo que vendia os produtos adulterados em uma rede social. Além disso, os líderes dessa quadrilha não deixavam que os furtos acontecessem em São Mateus.
Na operação, ocorreu a prisão em flagrante de um integrante do grupo pelo porte de duas armas. O outro preso foi um homem que estava na casa onde as armas foram encontradas, de acordo com a Polícia Civil. Um dos líderes da quadrilha foi preso no município mineiro de Teófilo Otoni. Segundo a polícia, ele ia furtar motos em Minas Gerais e tentou fugir, mas foi pego pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Um outro homem estava com ele, no entanto, conseguiu escapar.
Os criminosos eram monitorados pela Polícia Civil, pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Militar, que atuaram na operação de hoje, em cumprimento a uma ordem judicial das varas criminais de Nova Venécia e Pinheiros. Foram expedidos cinco mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão. Outros três integrantes da organização criminosa já estão presos, informou a PC.
Os três homens presos nesta sexta (4) serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.

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