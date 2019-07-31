NA ES 010

Promotor de vendas é baleado em arrastão dentro de Transcol na Serra

O jovem de 19 anos teria sido baleado nas pernas porque demorou a entregar o celular

Publicado em 31 de julho de 2019

Um promotor de vendas foi baleado dentro de um ônibus do sistema Transcol na Rodovia ES 010, em Manguinhos, na Serra, na noite desta terça-feira (30). O jovem de 19 anos também é lutador de artes marciais e teria sido baleado nas pernas porque reagiu tirando a mão do assaltante do bolso dele.

O crime aconteceu por volta das 21 horas. Antes de atirar no promotor, a dupla de criminosos fez um arrastão dentro do ônibus. O promotor estava sentado em um banco mais alto do coletivo quando um dos criminosos tentou tirar o celular do bolso dele. O promotor reagiu e tirou a mão dele com um golpe.

No momento da reação, o criminoso teria questionado ao promotor "então é isso que você quer?" e atirou em direção à cabeça da vítima. Como o banco era alto, ele se levantou e foi atingido com um tiro em uma das pernas. A bala atravessou e atingiu a outra perna.

O pai do rapaz contou para a reportagem que o promotor foi liberado do hospital por volta da meia-noite desta terça-feira e já foi trabalhar nesta quarta-feira.

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionados para o caso e disseram que a linha passa próximo ao condomínio Ourimar, na Serra. Até o momento, segundo a polícia, nenhum suspeito foi preso.

Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

