Professora encontrada morta em banheira na Austrália conheceu suspeito no ES

O corpo Catiúscia Machado estava dentro da banheira na residência onde ela morava, na Austrália Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Segundo ela, a filha e o namorado viajaram para a Austrália em março de 2022. Catiúscia pretendia voltar ao Brasil em junho de 2024.

Conforme informações do g1 Rio Grande do Sul, a vítima é natural de Canoas, região Metropolitana de Porto Alegre. O namorado da professora, também brasileiro, é apontado como suspeito e foi preso. Em entrevista à Rádio Gaúcha, Eliaide Machado disse que o homem teria agredido a filha durante uma discussão. Na sequência, ela teria caído na banheira.

A polícia australiana foi acionada por vizinhos. Segundo a investigação, o corpo estava coberto de gelo. A mãe da vítima contou que uma ex do suspeito procurou a família para relatar que ele tinha comportamento violento e o processo de separação foi turbulento. Segundo Eliaide, o homem é investigado por violência doméstica no Brasil.

O corpo de Catiúscia passará por necropsia para que se identifique a causa da morte. A família pretende realizar o enterro no Brasil.

Em nota ao g1 Rio Grande do Sul, o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Sydney, informou que "permanece à disposição para prestar assistência consular aos familiares da nacional brasileira" e que outros detalhes poderão ser repassados mediante autorização dos envolvidos.

Com informações de g1 Rio Grande do Sul e Rádio Gaúcha.