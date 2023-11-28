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Austrália

Professora encontrada morta em banheira na Austrália conheceu suspeito no ES

Namorado da vítima, também brasileiro, é apontado pelo polícia australiana como principal suspeito e foi preso. Mulher foi identificada como Catiúscia Machado, de 43 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2023 às 16:02

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 16:02

O corpo Catiúscia Machado estava dentro da banheira na residência onde ela morava.
O corpo Catiúscia Machado estava dentro da banheira na residência onde ela morava, na Austrália Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A professora brasileira, Catiúscia Machado, encontrada morta em uma banheira na cidade de Sidney, na Austrália, no último sábado (25), conheceu o namorado, principal suspeito do crime, e identificado pela polícia local como Diogo de Oliveira, em Vila Velha, no Espírito Santo. A informação foi repassada pela mãe da vítima, Eliaide Machado, em entrevista ao programa Gaúcha, da Rádio Gaúcha.
Segundo ela, a filha e o namorado viajaram para a Austrália em março de 2022. Catiúscia pretendia voltar ao Brasil em junho de 2024.
Conforme informações do g1 Rio Grande do Sul, a vítima é natural de Canoas, região Metropolitana de Porto Alegre. O namorado da professora, também brasileiro, é apontado como suspeito e foi preso. Em entrevista à Rádio Gaúcha, Eliaide Machado disse que o homem teria agredido a filha durante uma discussão. Na sequência, ela teria caído na banheira.
A polícia australiana foi acionada por vizinhos. Segundo a investigação, o corpo estava coberto de gelo. A mãe da vítima contou que uma ex do suspeito procurou a família para relatar que ele tinha comportamento violento e o processo de separação foi turbulento. Segundo Eliaide, o homem é investigado por violência doméstica no Brasil.
O corpo de Catiúscia passará por necropsia para que se identifique a causa da morte. A família pretende realizar o enterro no Brasil.
Em nota ao g1 Rio Grande do Sul, o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Sydney, informou que "permanece à disposição para prestar assistência consular aos familiares da nacional brasileira" e que outros detalhes poderão ser repassados mediante autorização dos envolvidos.
Com informações de g1 Rio Grande do Sul e Rádio Gaúcha. 
Professora encontrada morta em banheira na Austrália conheceu suspeito no ES

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