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Alta velocidade

Professor da Serra é indiciado por acidente com morte de casal de idosos em Aracruz

O caso aconteceu na manhã do dia 8 de setembro deste ano, na ES 257. As investigações apontaram que o motorista estava sob efeito de álcool

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 18:42

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

07 nov 2024 às 18:42
Estado em que ficou o carro das vítimas (esquerda) e o carro do suspeito (direita)
O Celta branco do casal ficou destruído após ser atingido pelo Cruze, que pegou fogo na sequência Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um professor da Prefeitura da Serra foi indiciado pelo trágico acidente que causou a morte do casal Alberto João Maestrini, de 83 anos, e Lúcia Maria Cerchi Maestrini, de 79 anos, na manhã do dia 8 de setembro deste ano, na ES 257, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O nome dele não foi informado, mas a reportagem de A Gazeta apurou que se trata de Yuri Oliveira Souza, de 24 anos. Os detalhes da investigação foram divulgados em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (7).
O casal retornava para Santa Teresa após fim de semana em casa de praia.
O casal retornava para Santa Teresa após fim de semana em casa de praia. Crédito: Arquivo Pessoal
No momento do acidente, os idosos retornavam para Santa Teresa, na região Serrana, após passarem o fim de semana na casa de praia deles, localizada no balneário de Mar Azul, também Aracruz. Durante o trajeto, foram surpreendidos pelo carro do professor, um Chevrolet Cruze branco, em alta velocidade, que atingiu a traseira do carro do casal - um Chevrolet Celta.
Com o impacto, o veículo em que estavam as vítimas saiu da pista, enquanto o Cruze seguiu por cerca de 900m. Uma testemunha, que trabalhava em um viveiro na região, viu todo o acidente, pegou uma motocicleta e foi até o carro do suspeito.
“Segundo o relato, o motorista foi retirado do carro, que pegou fogo em seguida. Além disso, ele estava desnorteado e com sinais claros de embriaguez. Nas palavras da testemunha, ela salvou o motorista, porque ele teria morrido queimado. Logo depois, o suspeito se evadiu do local”, disse o titular da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras de Aracruz (Dipo) de Aracruz, delegado Roberto Fanti.
Professor da Serra é indiciado por acidente com morte de casal de idosos em Aracruz
O carro de Yuri pegou fogo após o acidente
O carro de Yuri pegou fogo após o acidente Crédito: Divulgação | Polícia Civil
No carro, a polícia encontrou garrafas de bebidas alcoólicas e uma caixa térmica com gelo, sendo que a perícia comprovou que o veículo estava em alta velocidade. No dia seguinte ao acidente, o motorista se apresentou em uma delegacia, mas negou que tinha ingerido bebida alcoólica.
“Também conseguimos identificar que o suspeito estava em uma festa, com uma amiga, na Barra do Sahy, apesar de algumas pessoas que estavam lá afirmarem que não viram ele ingerindo bebida alcoólica. Inclusive, uma delas também foi indiciada por falso testemunho”, disse o delegado.
Apesar de ter se apresentado no dia seguinte ao acidente, a Polícia Civil não pediu a prisão preventiva naquele momento, pela ausência de provas e elementos suficientes. Mas agora, com a conclusão das investigações, o delegado informou que indiciou Yuri Oliveira Souza pelos crimes de homicídio qualificado, embriaguez ao volante e por isentar-se da responsabilidade do crime, e pediu à Justiça a prisão dele. A reportagem tenta encontrar a defesa do suspeito e o espaço segue aberto para manifestação.
A Prefeitura da Serra também foi procurada. Se houver retorno, o texto será atualizado.

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