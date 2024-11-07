Professor da Serra é indiciado por acidente com morte de casal de idosos em Aracruz

O Celta branco do casal ficou destruído após ser atingido pelo Cruze, que pegou fogo na sequência Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Gazeta apurou que se trata de Yuri Oliveira Souza, de 24 anos. Os detalhes da investigação foram divulgados em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (7). Um professor da Prefeitura da Serra foi indiciado pelo trágico acidente que causou a morte do casal Alberto João Maestrini, de 83 anos, e Lúcia Maria Cerchi Maestrini, de 79 anos , na manhã do dia 8 de setembro deste ano, na ES 257, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O nome dele não foi informado, mas a reportagem deapurou que se trata de Yuri Oliveira Souza, de 24 anos. Os detalhes da investigação foram divulgados em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (7).

O casal retornava para Santa Teresa após fim de semana em casa de praia. Crédito: Arquivo Pessoal

No momento do acidente, os idosos retornavam para Santa Teresa, na região Serrana, após passarem o fim de semana na casa de praia deles, localizada no balneário de Mar Azul, também Aracruz. Durante o trajeto, foram surpreendidos pelo carro do professor, um Chevrolet Cruze branco, em alta velocidade, que atingiu a traseira do carro do casal - um Chevrolet Celta.

Com o impacto, o veículo em que estavam as vítimas saiu da pista, enquanto o Cruze seguiu por cerca de 900m. Uma testemunha, que trabalhava em um viveiro na região, viu todo o acidente, pegou uma motocicleta e foi até o carro do suspeito.

“Segundo o relato, o motorista foi retirado do carro, que pegou fogo em seguida. Além disso, ele estava desnorteado e com sinais claros de embriaguez. Nas palavras da testemunha, ela salvou o motorista, porque ele teria morrido queimado. Logo depois, o suspeito se evadiu do local”, disse o titular da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras de Aracruz (Dipo) de Aracruz, delegado Roberto Fanti.

Your browser does not support the audio element. Professor da Serra é indiciado por acidente com morte de casal de idosos em Aracruz

O carro de Yuri pegou fogo após o acidente Crédito: Divulgação | Polícia Civil

“Também conseguimos identificar que o suspeito estava em uma festa, com uma amiga, na Barra do Sahy, apesar de algumas pessoas que estavam lá afirmarem que não viram ele ingerindo bebida alcoólica. Inclusive, uma delas também foi indiciada por falso testemunho”, disse o delegado.

Apesar de ter se apresentado no dia seguinte ao acidente, a Polícia Civil não pediu a prisão preventiva naquele momento, pela ausência de provas e elementos suficientes. Mas agora, com a conclusão das investigações, o delegado informou que indiciou Yuri Oliveira Souza pelos crimes de homicídio qualificado, embriaguez ao volante e por isentar-se da responsabilidade do crime, e pediu à Justiça a prisão dele. A reportagem tenta encontrar a defesa do suspeito e o espaço segue aberto para manifestação.