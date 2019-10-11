Home
Procurado por matar jovem a facadas se entrega à polícia em Cariacica

Diego Mendes Quaresma, vulgo Nego, 36 anos, invadiu uma casa para auxiliar o comparsa, Felipe Ted Christo Caleffi, 32 anos,  a se vingar da ex

Imagem de perfil de Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 10:51

 - Atualizado há 6 anos

Felipe Ted Christo Caleffi, 32 anos, e Diego Mendes Quaresma, vulgo Nego, 36 anos, são acusados de matar jovem em Cariacica Crédito: Divulgação

Um dos acusados de matar o adolescente Eric Souza Casati, de 17 anos, e de ferir outras três pessoas no bairro Santa Luzia, em Cariacica, no final de setembro, se entregou à polícia na manhã desta sexta-feira (11). Diego Mendes Quaresma, vulgo Nego, 36 anos, retornou para casa nesta quinta-feira e, após ser convencido pela mãe, decidiu se apresentar à polícia. Ele e o comparsa, Felipe Ted Christo Caleffi, 32 anos, que está desaparecido, invadiram a residência da ex de Felipe e assassinaram o filho dela.

O CRIME

O crime aconteceu na madrugada do dia 26 de setembro. Segundo as vítimas, dois homens entraram em uma casa portando facas e desferindo golpes contra quem estava na residência. Na ocasião, o jovem Eric Souza Casati foi atingido no pescoço e não resistiu aos ferimentos.

Outras três pessoas foram atingidas por golpes de faca: a mãe de Eric, a auxiliar de lavanderia Rosiani Gregório, 32; a avó do jovem, Rosilene Gregório, 54; e o companheiro da mãe de Eric, Cássio Machado Rosa, 32. Rosiani foi atingida superficialmente no braço e recebeu alta no mesmo dia. Rosilene foi atingida nas costas, precisou ser internada e foi liberada no dia seguinte. Já Cássio passou por uma cirurgia após uma lesão nos rins, recebeu alta e está sob cuidados em casa.

