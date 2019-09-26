Mecânico invade casa, mata o filho da ex e fere três em Cariacica

Homem esfaqueou a ex-mulher, o ex-enteado, a ex-sogra e o atual companheiro da ex. O ex-enteado não resistiu e morreu Crédito: Reprodução

Dois homens armados com uma faca e um facão invadiram uma casa, mataram um estudante, Eric Souza Casati, 17 anos, e feriram a mãe dele, a auxiliar de lavanderia, Rosiani Souza Gregório, 32 anos, e a avó materna do rapaz - uma aposentada de 54 anos - na madrugada desta quinta-feira (26) no bairro Santa Luzia, em Cariacica.

Um dos acusados de invadir a residência é o ex-marido da mãe do estudante, o mecânico de caminhão Felipe Ted Christo Caleffi, de 32 anos, que não aceitou o fim do relacionamento. Eles foram casados por quatro anos, mas estavam separados há quatro meses.

Além da auxiliar de lavanderia e a mãe dela, o atual companheiro da auxiliar, um cozinheiro de 32 anos, também foi ferido pelo mecânico.

"MATA TODO MUNDO"

O mecânico Felipe Ted Christo Caleffi, 32 anos, e o comparsa pularam o muro da casa e arrombaram a porta da sala para invadir a residência. A ex estava dormindo num colchão no chão com o namorado, um cozinheiro de 32 anos, e com o filho do acusado, de 2 anos.

Quando os dois entraram, Felipe disse ao comparsa: mata todo mundo. O primeiro a ser esfaqueado foi o namorado da auxiliar de lavanderia. Eric estava dormindo em uma cama de solteiro com a irmã, de 8 anos. No mesmo cômodo, em uma cama de casal, estavam a avó dele, e dois primos, um menino de 9 e uma adolescente de 17 anos.

"Eles esfaquearam o meu namorado e depois foram para o quarto. Minha mãe acordou assustada, entrou na frente deles e levou uma facada nas costas. Eu tentei impedi-los de entrar no quarto e fui atingida no braço. Eu sabia que eles queriam matar o meu filho",

Em seguida, a dupla entrou no quarto e atingiu o adolescente com pelo menos uma facada no pescoço e outro no rosto. Após o crime, o mecânico e o comparsa pularam o muro da casa e fugiram.

Com a intenção de salvar o filho, a mãe de Eric correu por cerca de 300 metros até a casa do pai dele. De carro, o pai e avô paterno do rapaz levaram ele ao PA de Alto Lage, onde morreu. O crime é investigado pela Polícia Civil.

Mãe do estudante foi ferida com uma facada no braço Crédito: Isaac Ribeiro

VELÓRIO E ENTERRO