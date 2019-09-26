Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia

Mecânico invade casa, mata o filho da ex e fere três em Cariacica

Eric Souza Casati, 17 anos, foi morto a facadas
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

26 set 2019 às 05:55

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 05:55

Homem esfaqueou a ex-mulher, o ex-enteado, a ex-sogra e o atual companheiro da ex. O ex-enteado não resistiu e morreu Crédito: Reprodução
Dois homens armados com uma faca e um facão invadiram uma casa, mataram um estudante, Eric Souza Casati, 17 anos, e feriram a mãe dele, a auxiliar de lavanderia, Rosiani Souza Gregório, 32 anos, e a avó materna do rapaz - uma aposentada de 54 anos -  na madrugada desta quinta-feira (26) no bairro Santa Luzia, em Cariacica.
Um dos acusados de invadir a residência é o ex-marido da mãe do estudante, o mecânico de caminhão Felipe Ted Christo Caleffi, de 32 anos, que não aceitou o fim do relacionamento. Eles foram casados por quatro anos, mas estavam separados há quatro meses.
Além da auxiliar de lavanderia e a mãe dela, o atual companheiro da auxiliar, um cozinheiro de 32 anos, também foi ferido pelo mecânico.
"MATA TODO MUNDO"
O mecânico Felipe Ted Christo Caleffi, 32 anos, e o comparsa pularam o muro da casa e arrombaram a porta da sala para invadir a residência. A ex estava dormindo num colchão no chão com o namorado, um cozinheiro de 32 anos, e com o filho do acusado, de 2 anos. 
Quando os dois entraram, Felipe disse ao comparsa: mata todo mundo. O primeiro a ser esfaqueado foi o namorado da auxiliar de lavanderia. Eric estava dormindo em uma cama de solteiro com a irmã, de 8 anos. No mesmo cômodo, em uma cama de casal, estavam a avó dele, e dois primos, um menino de 9 e uma adolescente de 17 anos. 
"Eles esfaquearam o meu namorado e depois foram para o quarto. Minha mãe acordou assustada, entrou na frente deles e levou uma facada nas costas. Eu tentei impedi-los de entrar no quarto e fui atingida no braço. Eu sabia que eles queriam matar o meu filho",
Em seguida, a dupla entrou no quarto e atingiu o adolescente com pelo menos uma facada no pescoço e outro no rosto. Após o crime, o mecânico e o comparsa pularam o muro da casa e fugiram.
Com a intenção de salvar o filho, a mãe de Eric correu por cerca de 300 metros até a casa do pai dele. De carro, o pai e avô paterno do rapaz levaram ele ao PA de Alto Lage, onde morreu. O crime é investigado pela Polícia Civil.
Mãe do estudante foi ferida com uma facada no braço Crédito: Isaac Ribeiro
VELÓRIO E ENTERRO
Eric Souza Casati será velado nesta quinta-feira (26) na igreja Assembleia de Deus, no bairro Santa Luzia, em Cariacica. O horário ainda não foi confirmado pela família, pois depende da liberação do corpo pelo Departamento Médico Legal (DML). O enterro está previsto para acontecer na sexta-feira (27) no cemitério Santa Inês, em Vila Velha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados