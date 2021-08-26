PRF do ES apreende quase 8 kg de "supermaconha" em ônibus na BR 101

Com apoio de cão farejador, PRF apreende 7,9 kg de skunk em ônibus na BR 101, em Viana Crédito: Divulgação | PRF

Segundo a PRF, policiais do Comando de Operações Especiais, do Grupo de Motociclismo Regional e do Grupo de Operações com Cães, realizavam a operação de combate quando deram ordem de parada a um ônibus da linha Rio de Janeiro/RJ - Aracaju/SE.

Durante a abordagem, foi fiscalizado o bagageiro inferior do veículo com a utilização de cão farejador da equipe K9 Urbano, que indicou a presença de drogas em uma mala de cor preta. Ao abrir a bagagem na presença do motorista, foram encontrados cerca de 7,9 quilos de skunk — droga produzida em laboratório feita através de vários cruzamentos de tipos de maconha, considerada “supermaconha”.

Your browser does not support the video tag.

A corporação informou que foi verificado com o motorista que a bagagem pertencia a uma passageira do ônibus. Questionada, a mulher contou aos policiais que pegou a mala de um homem desconhecido próximo à rodoviária e entregaria a outro desconhecido na Rodoviária de Aracaju (SE).