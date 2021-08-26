Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veículo seguia para Sergipe

PRF do ES apreende quase 8 kg de "supermaconha" em ônibus na BR 101

A droga, chamada skunk, estava em uma mala e foi apreendida durante operação na rodovia, em Viana, no final da tarde desta quarta-feira (25). Passageira foi detida

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 22:25

Publicado em 

25 ago 2021 às 22:25
Com apoio de cão farejador, PRF apreende 7,9 kg de skunk em ônibus na BR 101, em Viana
Com apoio de cão farejador, PRF apreende 7,9 kg de skunk em ônibus na BR 101, em Viana Crédito: Divulgação | PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no km 304 da BR 101, em Viana, 7,9 kg de skunk — chamada de “supermaconha” — em uma mala no bagageiro de um ônibus que seguia do Rio de Janeiro para Sergipe. A abordagem a veículo ocorreu às 17h desta quarta-feira (25), durante uma operação de combate ao crime.
Segundo a PRF, policiais do Comando de Operações Especiais, do Grupo de Motociclismo Regional e do Grupo de Operações com Cães, realizavam a operação de combate quando deram ordem de parada a um ônibus da linha Rio de Janeiro/RJ - Aracaju/SE.
Durante a abordagem, foi fiscalizado o bagageiro inferior do veículo com a utilização de cão farejador da equipe K9 Urbano, que indicou a presença de drogas em uma mala de cor preta. Ao abrir a bagagem na presença do motorista, foram encontrados cerca de 7,9 quilos de skunk — droga produzida em laboratório feita através de vários cruzamentos de tipos de maconha, considerada “supermaconha”.
A corporação informou que foi verificado com o motorista que a bagagem pertencia a uma passageira do ônibus. Questionada, a mulher contou aos policiais que pegou a mala de um homem desconhecido próximo à rodoviária e entregaria a outro desconhecido na Rodoviária de Aracaju (SE).
Segundo a passageira, ela receberia R$ 3 mil pelo transporte da mala com a droga. A polícia encaminhou o material apreendido e a mulher a uma delegacia.

Veja Também

Operação da PF apreende carro com 51 kg de maconha em hotel de Piúma

Clima de tensão em Andorinhas: por que tantos tiroteios em Vitória?

Carro fica destruído após pegar fogo na BR 101, em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 drogas maconha Sergipe tráfico de drogas Viana Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026
Imagem de destaque
Prisioneiros algemados e executados: as acusações de crimes de guerra contra o soldado mais condecorado da Austrália
Purê de aipim/mandioca
Aprenda a preparar purê de aipim para as refeições do dia a dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados