PRF do ES apreende quase 8 kg de "supermaconha" em ônibus na BR 101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no km 304 da BR 101, em Viana, 7,9 kg de skunk — chamada de “supermaconha” — em uma mala no bagageiro de um ônibus que seguia do Rio de Janeiro para Sergipe. A abordagem a veículo ocorreu às 17h desta quarta-feira (25), durante uma operação de combate ao crime.
Segundo a PRF, policiais do Comando de Operações Especiais, do Grupo de Motociclismo Regional e do Grupo de Operações com Cães, realizavam a operação de combate quando deram ordem de parada a um ônibus da linha Rio de Janeiro/RJ - Aracaju/SE.
Durante a abordagem, foi fiscalizado o bagageiro inferior do veículo com a utilização de cão farejador da equipe K9 Urbano, que indicou a presença de drogas em uma mala de cor preta. Ao abrir a bagagem na presença do motorista, foram encontrados cerca de 7,9 quilos de skunk — droga produzida em laboratório feita através de vários cruzamentos de tipos de maconha, considerada “supermaconha”.
A corporação informou que foi verificado com o motorista que a bagagem pertencia a uma passageira do ônibus. Questionada, a mulher contou aos policiais que pegou a mala de um homem desconhecido próximo à rodoviária e entregaria a outro desconhecido na Rodoviária de Aracaju (SE).
Segundo a passageira, ela receberia R$ 3 mil pelo transporte da mala com a droga. A polícia encaminhou o material apreendido e a mulher a uma delegacia.