PRF apreende 6 kg de cocaína com símbolo do Batman na BR 101 na Serra

PRF apreende 6 kg de cocaína com símbolo do Batman na BR 101 na Serra

Droga foi apreendida durante uma fiscalização no km 270 da rodovia; os ocupantes dos veículos foram encaminhados à Delegacia Regional da Serra

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 08:49

 - Atualizado há 23 minutos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite desta segunda-feira (11), cerca de 6,26 kg de cloridrato de cocaína durante fiscalização no km 270 da BR-101, em Serra/ES.

Cerca de 6,2 kg de cocaína foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização no km 270 da BR 101, na Serra, na noite de segunda-feira (11). Os pacotes da droga estavam com o símbolo do Batman, herói dos quadrinhos conhecido por defender uma cidade tomada por criminosos e gangues.

Droga foi apreendida durante uma fiscalização no km 270 da rodovia; os ocupantes dos veículos foram encaminhados à Delegacia Regional da Serra

PRF apreende 6 kg de cocaína com símbolo do Batman na BR 101 na Serra

Imagens divulgadas pela corporação (veja acima) mostram que os pacotes estavam em uma sacola no interior do veículo abordado por policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF. O carro era conduzido por um homem de 33 anos e tinha como passageiro outro de 34 anos. Além da droga, também foram encontrados R$ 15.390 em maços de dinheiro. 

A PRF disse que a carga estava vindo da cidade de Ipatinga, em Minas Gerais, e tinha como destino o município da Serra, na Grande Vitória. Os dois ocupantes do veículo e o material apreendido foram encaminhados para a 3ª Delegacia Regional da Serra. 

