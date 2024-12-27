Presos suspeitos de matar filho de empresário em João Neiva

Dois homens, de 19 e 21 anos, foram presos suspeitos de envolvimento na morte de Erick Emannuell Nunes Rocha, o primeiro homicídio registrado neste ano de 2024 em João Neiva, Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu no dia 18 de dezembro, no bairro Fátima. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.
Segundo a Polícia Civil, a primeira prisão ocorreu seis dias após o crime, ainda em João Neiva, no bairro Santa Luzia. A equipe policial foi à casa do suspeito de 19 anos para cumprir o mandado de prisão temporária, e ele não ofereceu resistência. O segundo suspeito foi preso nesta sexta (27) em Itaoca, Itapemirim, no Sul capixaba, e teria confessado ser o autor dos tiros.
“Ele confessou que foi o autor de quatro disparos que atingiram a vítima. O inquérito está em andamento e vamos verificar qual foi a motivação para o crime, que ainda não está clara”, disse o titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, delegado Ricardo Barbosa.
Erick Emannuell tinha 19 anos e o pai é um conhecido empresário de João Neiva. Ele foi encontrado policiais militares caído na rua, próximo à porta do motorista de um carro Ford Ka Sedan, que estava parado e com o motor ligado.