Homem morre após confronto com a PM em Colatina

Material apreendido durante ocorrência em Colatina Crédito: Divulgação/PMES

Tudo começou quando a PM recebeu a informação de que um homem estaria atirando na Rua São Braz, e que já havia acertado um veículo. Segundo o tenente Valnei, durante o dia, no bairro e em outros vizinhos, policiais haviam realizado apreensões de armas. "As equipes já estavam atentas àquela situação de possível confronto no bairro entre facções rivais. Assim que fomos acionados, as equipes se dividiram e fizeram um cerco no local", afirmou.

Ao chegarem ao local, os agentes localizaram o suspeito no entroncamento com a Rua Arnaldo Serapião. De acordo com a descrição do boletim de ocorrência, neste momento houve uma troca de tiros.

Ainda conforme a corporação, em seguida, Robson apareceu e foi em direção aos policiais, já apontando a arma e atirando. Após o confronto, o homem foi socorrido no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) , mas não resistiu aos ferimentos. O revólver que ele portava foi apreendido.

"(O indivíduo) tinha condenações, ele era egresso do sistema regional de alta periculosidade, envolvido em diversos confrontos e suspeito de homicídios na cidade de Colatina. O PM não matou, foi uma legítima defesa. As ações serão devidamente apuradas, as armas dos militares apreendidas e tudo encaminhado à Justiça, para que a Justiça faça a devida avaliação", disse Valnei.