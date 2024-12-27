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Bairro Perpétuo Socorro

Homem morre após confronto com a PM em Colatina

Agentes foram ao local após receberem informações de que um suspeito estava atirando e tinha atingido um carro

Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 10:54

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 dez 2024 às 10:54
Material apreendido durante ocorrência em Colatina
Material apreendido durante ocorrência em Colatina Crédito: Divulgação/PMES
Um homem de 35 anos morreu após um confronto com a Polícia Militar no bairro Perpétuo Socorro, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (26). A corporação afirmou que Robson Juvêncio Moraes, conhecido como "Ratinho", disparou contra os militares, que reagiram.
Tudo começou quando a PM recebeu a informação de que um homem estaria atirando na Rua São Braz, e que já havia acertado um veículo. Segundo o tenente Valnei, durante o dia, no bairro e em outros vizinhos, policiais haviam realizado apreensões de armas. "As equipes já estavam atentas àquela situação de possível confronto no bairro entre facções rivais. Assim que fomos acionados, as equipes se dividiram e fizeram um cerco no local", afirmou. 
Ao chegarem ao local, os agentes localizaram o suspeito no entroncamento com a Rua Arnaldo Serapião. De acordo com a descrição do boletim de ocorrência, neste momento houve uma troca de tiros.
Ainda conforme a corporação, em seguida, Robson apareceu e foi em direção aos policiais, já apontando a arma e atirando. Após o confronto, o homem foi socorrido no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192), mas não resistiu aos ferimentos. O revólver que ele portava foi apreendido. 
"(O indivíduo) tinha condenações, ele era egresso do sistema regional de alta periculosidade, envolvido em diversos confrontos e suspeito de homicídios na cidade de Colatina. O PM não matou, foi uma legítima defesa. As ações serão devidamente apuradas, as armas dos militares apreendidas e tudo encaminhado à Justiça, para que a Justiça faça a devida avaliação", disse Valnei. 
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil, que informou, em nota, que as munições e a arma de fogo apreendidas foram encaminhadas para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica (PCIES). "O corpo do suspeito foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina", finalizou.

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