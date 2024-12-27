Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Área da reserva

Eco101 reduz limite de velocidade em trecho da BR 101 no Norte do ES

Empresa informa que medida teve início na segunda-feira (23) e pretende evitar acidentes envolvendo veículos e animais

Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 11:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2024 às 11:48
Reserva Biológica (Rebio) de Sooretama animais atropelados na BR 101
Reserva Biológica (Rebio) de Sooretama na BR 101 Crédito: Leonardo Merçon/Últimos Refúgios
O trecho da BR 101 que passa pela Reserva Biológica de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, entre os km 100 e 124 da rodovia, teve o limite de velocidade reduzido de 80 para 60 km/h. Segundo a Eco101, a mudança foi feita na última segunda-feira (23) e a medida foi tomada para proteger quem trafega pelo local e também os animais que vivem na região e cruzam a pista. A ideia é evitar possíveis colisões ou tentativas bruscas de desvio das espécies silvestres.
O ponto da rodovia em questão abrange também parte do município de Linhares, ambiente de centenas de aves, mamíferos, répteis e anuros, além de milhares de espécies de invertebrados. Entre os animais ameaçados de extinção na região estão a onça-pintada, a anta, o mutum-preto, o Guigó e o Tatu-canastra.
A analista de Sustentabilidade da Eco101, Grazielli Pena, ressalta que mesmo com a mudança de sinalização, é importante que os motoristas redobrem a atenção, principalmente no período entre tarde e noite, por ser o momento do dia em que os animais mais cruzam a pista – inclusive mamíferos de grande porte - e evitar, assim, acidentes que podem ser fatais.
"A região é de extrema importância para a fauna e vimos nesse trabalho uma maneira de reduzir, com objetivo sempre em mitigar completamente as ocorrências com animais silvestres na região”, explica.
Segundo a Eco 101, todas as 38 placas de sinalização de limite de velocidade foram alteradas na última segunda (23). A empresa informa ainda que, caso avistem algum animal na via, os motoristas podem acionar a equipe pelo WhatsApp no número 0800 77 01 101.

+Reportagens

Passar trote para o Samu ou polícias agora vai render multa no ES

Orla de Praia Grande vai ser revitalizada com investimento de R$ 16 milhões

Weverson quer promover reforma administrativa e reduzir gastos na Serra

Traficante ligado a Fernando Cabeção é preso por tortura e morte em Vila Velha

Incêndio atinge supermercado em Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Linhares Sooretama eco 101 Região Norte do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF
Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados