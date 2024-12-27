Eco101 reduz limite de velocidade em trecho da BR 101 no Norte do ES

Reserva Biológica (Rebio) de Sooretama na BR 101 Crédito: Leonardo Merçon/Últimos Refúgios

O trecho da BR 101 que passa pela Reserva Biológica de Sooretama , no Norte do Espírito Santo , entre os km 100 e 124 da rodovia, teve o limite de velocidade reduzido de 80 para 60 km/h. Segundo a Eco101 , a mudança foi feita na última segunda-feira (23) e a medida foi tomada para proteger quem trafega pelo local e também os animais que vivem na região e cruzam a pista. A ideia é evitar possíveis colisões ou tentativas bruscas de desvio das espécies silvestres.

O ponto da rodovia em questão abrange também parte do município de Linhares , ambiente de centenas de aves, mamíferos, répteis e anuros, além de milhares de espécies de invertebrados. Entre os animais ameaçados de extinção na região estão a onça-pintada, a anta, o mutum-preto, o Guigó e o Tatu-canastra.

A analista de Sustentabilidade da Eco101, Grazielli Pena, ressalta que mesmo com a mudança de sinalização, é importante que os motoristas redobrem a atenção, principalmente no período entre tarde e noite, por ser o momento do dia em que os animais mais cruzam a pista – inclusive mamíferos de grande porte - e evitar, assim, acidentes que podem ser fatais.

"A região é de extrema importância para a fauna e vimos nesse trabalho uma maneira de reduzir, com objetivo sempre em mitigar completamente as ocorrências com animais silvestres na região”, explica.