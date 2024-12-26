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Orla de Praia Grande vai ser revitalizada com investimento de R$ 16 milhões

Está prevista a construção de dois calçadões, uma ciclovia e pista para veículo especial, entre outras melhorias

Publicado em 26 de Dezembro de 2024 às 20:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2024 às 20:53
Orla de Praia Grande, em Fundão
A primeira etapa da revitalização da orla de Praia Grande vai contemplar uma área de 2.234, metros quadrados Crédito: Iema/Divulgação
governo do Espírito Santo anunciou nesta quinta-feira (26) a publicação do edital de licitação para a obra de revitalização da orla de Praia Grande, em Fundão. Com investimentos estimados em R$ 16,7 milhões, está prevista a construção de dois calçadões, uma ciclovia e pista para veículo especial.
A primeira etapa da revitalização da orla vai contemplar uma área de 2.234 metros quadrados, que se estende da Passarela da Moqueca até a Praia do Amor, na Rodovia do Sol. A estrutura de lazer vai contar com a construção de decks, pórticos de madeira, bicicletários, cestos de coleta seletiva e paisagismo com o plantio de 11.391,32 metros quadrados de grama e 274 novas árvores, segundo o projeto do governo do Estado.
“O lançamento do edital de reurbanização da primeira etapa de Praia Grande é muito importante para o município de Fundão, mas principalmente para o Espírito Santo. É uma obra muito esperada pela população e que será fundamental para o desenvolvimento do turismo”, disse o governador Renato Casagrande (PSB), durante evento realizado no Palácio Anchieta, em Vitória.
Ainda conforme o mandatário, a obra faz parte de um conjunto de investimentos que o Executivo estadual tem realizado em áreas com grande potencial turístico.
"Fizemos investimentos, por exemplo, no engordamento da praia de Meaípe; na estrada do parque de Goiapaba-Açu; na orla de Piúma; na Lagoa do Meio, em Marataízes; na orla de Marobá, em Presidente Kennedy; Costa Azul, Castelhanos e Ubu em Anchieta; orla e ciclovia em Vila Velha; pavimentação da ES-010 até Nova Almeida; em Guriri; em Barra Nova; em Itaúnas, ou seja, todo o litoral capixaba tem investimentos na área turística”, listou o socialista.

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