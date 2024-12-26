Orla de Praia Grande vai ser revitalizada com investimento de R$ 16 milhões

A primeira etapa da revitalização da orla de Praia Grande vai contemplar uma área de 2.234, metros quadrados Crédito: Iema/Divulgação

governo do Espírito Santo anunciou nesta quinta-feira (26) a publicação do edital de licitação para a obra de revitalização da orla de Praia Grande, em Fundão . Com investimentos estimados em R$ 16,7 milhões, está prevista a construção de dois calçadões, uma ciclovia e pista para veículo especial.

A primeira etapa da revitalização da orla vai contemplar uma área de 2.234 metros quadrados, que se estende da Passarela da Moqueca até a Praia do Amor, na Rodovia do Sol. A estrutura de lazer vai contar com a construção de decks, pórticos de madeira, bicicletários, cestos de coleta seletiva e paisagismo com o plantio de 11.391,32 metros quadrados de grama e 274 novas árvores, segundo o projeto do governo do Estado.

“O lançamento do edital de reurbanização da primeira etapa de Praia Grande é muito importante para o município de Fundão, mas principalmente para o Espírito Santo. É uma obra muito esperada pela população e que será fundamental para o desenvolvimento do turismo”, disse o governador Renato Casagrande (PSB), durante evento realizado no Palácio Anchieta, em Vitória.

Ainda conforme o mandatário, a obra faz parte de um conjunto de investimentos que o Executivo estadual tem realizado em áreas com grande potencial turístico.