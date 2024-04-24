Como planejar sua viagem: 3 dicas infalíveis

Viajar é muito bom: descobrir lugares novos, viver aventuras, fazer compras e descansar. Porém, a organização e o planejamento de uma viagem podem ser um pouco estressantes e difíceis quando você não sabe por onde começar. Se você tem dúvidas na hora de se preparar, confira algumas dicas de como planejar uma viagem para aproveitar suas férias da melhor maneira possível.
01
Defina o destino
Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Com o destino escolhido, você pode pesquisar hospedagem, passeios, alimentação e todo o orçamento necessário.
02
Data da viagem
É muito importante que você saiba quando vai viajar para que fatores, como as condições climáticas, estejam a seu favor.
03
Duração
Quanto tempo você pretende passar no seu destino? Definir a quantidade de dias é crucial para que você consiga montar o roteiro ideal de passeios que deseja fazer e lugares para conhecer.
A seguir veja também alguns livros para se aprofundar no assunto e saber mais sobre como organizar sua viagem dos sonhos.
Viajar: eu preciso! , de Mayke Moraes | Buzz
Sinopse: Quem nunca sonhou em viver a vida sem destino? Viajar, desfrutando da liberdade de poder estar onde e com quem quisesse a cada instante, procurando extrair o máximo de cada dia? Para Mayke Moraes, este sonho era uma promessa de vida que precisava ser cumprida. Inquieto, encontrou a paz na turbulência de cada canto do mundo que visitava, com suas cores, cheiros e expressões únicas. Corajosamente, o jovem embarcou numa viagem que o levou a 54 destinos absolutamente distintos entre si. Desvendando novas culturas, alcançou aspectos da vida que passam despercebidos para quem nunca sai do lugar. O livro conta aventuras, paixões, emocionantes descobertas, relances de autoconhecimento, flertes com a espiritualidade. Tudo isso faz dele um relato maior do que um guia de viagem ou um manual para quem gosta de botar o pé na estrada: trata-se de um livro para quem curte viver. E viver intensamente, respirando novos ares sem medo do que o amanhã pode trazer. Sem medo de se entregar com paixão ao agora. Sem medo de encarar tudo que o destino pode trazer.
Cidades do Mundo, de vários autores (audiobook) | Pormenor
Sinopse: As curiosidades que permeiam arquitetura, monumentos e história de algumas das cidades mais procuradas no roteiro turístico do mundo inteiro. De Roma a Salvador, passando por Amsterdã e tantos outros destinos, cada minibook te leva em uma viagem por conhecimento.
Um Longe Perto, de Marcelo Lins | Ediouro
Sinopse: Um longe perto é um livro que nos faz embarcar para lugares e culturas bem distantes do Brasil ― tanto linguística quanto geograficamente ―, mas que muitas vezes nos surpreendem por se aproximarem de alguma forma da nossa realidade. A cada página, os contornos desses vários longes vão ficando mais nítidos, preenchidos por uma infinidade de detalhes saborosos, contados ao ritmo da memória de um jornalista que reuniu boas histórias viajando pelo mundo afora.
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