Abril Azul: dicas de livros para entender o autismo

Entenda mais sobre o TEA Crédito: Google

O TEA (Transtorno do Espectro Autista) é um transtorno do desenvolvimento que impacta a maneira como a pessoa absorve e interage com o mundo. Caracteriza-se pela diferença na comunicação, na interação social, na regulação emocional, nos padrões de interesse, entre outros aspectos. Trata-se de um transtorno diverso, com desafios específicos e complexos, pois varia de pessoa para pessoa, mas não é limitante.

Após o diagnóstico, é possível compreender o nível de suporte necessário, classificado em 1, 2 ou 3, para que a pessoa possa se tornar cada vez mais independente. Isso requer compreensão, acolhimento, aceitação, amparo e engajamento das pessoas no entorno. Portanto, é crucial contar com uma rede de apoio orientada para estabelecer uma rotina adequada, saudável e promover a autonomia, especialmente no caso de crianças.

As famílias atípicas precisam oferecer suporte e conexões genuínas , além de proporcionar um ambiente estável e seguro para o desenvolvimento da criança, a fim de que as terapias e intervenções sejam eficazes. Embora seja um desafio para as famílias atípicas, com especialistas, envolvimento na causa, respeito à individualidade da criança, uma rede de apoio e acesso a conteúdos adequados, é possível oferecer ferramentas que promovam a autonomia e o entendimento das crianças.

O dia 2 de abril é dedicado à conscientização sobre o Autismo, instituído pela ONU, quando diversas campanhas são elaboradas para desmistificar o assunto e oferecer suporte às famílias atípicas. Nesse sentido, o Skeelo selecionou duas leituras incríveis sobre o tema. Que tal aprofundar seu entendimento sobre o assunto?

Confira livros pautados no assunto Crédito: Google

Palmas para António: Como o autismo do meu filho ampliou meu mundo, de Lana Bitu - Editora Alto Astral

Sinopse:

António ainda não havia feito nove anos quando decidiu, por conta própria, explicar aos colegas da escola o porquê de seus comportamentos tão diferentes dos de outras crianças. Com clareza e serenidade, contou em assembleia como é ter Síndrome de Asperger, um tipo de Transtorno do Espectro Autista. A iniciativa reverteu a dura rotina de brincadeiras e apelidos maldosos que o menino vinha enfrentando nas aulas e resultou em um relato comovente, que acabou por viralizar na internet.

Escrito pela mãe de António, a jornalista Lana Bitu, o livro compartilha, por meio de uma narrativa esclarecedora, emocionante e, por vezes, peculiarmente engraçada, o desafio dos pais diante das dificuldades de desenvolvimento do primeiro filho. Do início dos comportamentos atípicos ao diagnóstico e às descobertas dos diferentes tratamentos, Palmas para António é sobre dispor-se à vida a partir do desabrochar de uma criança de inteligência e espirituosidade inspiradoras.

Conheça a história de Caitlin Crédito: Google

Passarinha, de Kathryn Erskine - Editora Valentina

Sinopse:

No mundo de Caitlin, tudo é preto e branco. Qualquer coisa entre um e outro dá uma baita sensação de recreio no estômago e a obriga a fazer bicho de pelúcia. É isso que seu irmão, Devon, sempre tentou explicar às pessoas. Mas agora, depois do dia em que a vida desmoronou, seu pai, devastado, chora muito sem saber ao certo como lidar com isso. Ela quer ajudar o pai – a si mesma e todos a sua volta –, mas, sendo uma menina de dez anos de idade, autista, portadora da Síndrome de Asperger, ela não sabe como captar o sentido.

Caitlin, que não gosta de olhar para a pessoa nem que invadam seu espaço pessoal, se volta, então, para os livros e dicionários, que considera fáceis por estarem repletos de fatos, preto no branco. Após ler a definição da palavra desfecho, tem certeza de que é exatamente disso que ela e seu pai precisam. E Caitlin está determinada a consegui-lo. Seguindo o conselho do irmão, ela decide trabalhar nisso, o que a leva a descobrir que nem tudo é realmente preto e branco, afinal, o mundo é cheio de cores, confuso mas belo.

Um livro sobre compreender uns aos outros, repleto de empatia, com um desfecho comovente e encantador que levará o leitor às lágrimas e dará aos jovens um precioso vislumbre do mundo todo especial dessa menina extraordinária.

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