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Como planejar uma viagem incrível?

Além de decidir o período e o orçamento, vale levar em conta fatores como os passeios indispensáveis e os documentos necessários seguindo todos os protocolos de saúde també

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 11:00

Públicado em 

09 nov 2020 às 11:00

Colunista

Pessoa marca em um mapa local para onde vai viajar
Para planejar uma viagem, o destino e o estilo de roteiro que você deseja devem estar bem definidos Crédito: Piviso/Pixabay
Planejar uma viagem não é uma tarefa fácil. É preciso pensar muito além do destino desejado para tornar as férias uma experiência inesquecível. Além de decidir o período e o orçamento, é preciso também levar em conta fatores como os passeios indispensáveis e os documentos necessários. Confira dicas para os turistas de primeira viagem!
Trace o perfil e o cronograma
Para começar a planejar sua viagem, o destino e o estilo de roteiro que você deseja devem estar bem definidos. Para ajudar, você pode se fazer algumas perguntas, que ajudam a estabelecer as suas prioridades, de acordo com o tempo de viagem e o orçamento.
  • Praia, campo ou cidade?
  • Quanto tempo tenho disponível para esta viagem? 
  • Prefiro um resort repleto de comodidades ou um hotel confortável, apenas com o necessário? 
  • Quero viajar para relaxar ou para conhecer tudo?
Uma maneira simples e prática de organizar o roteiro é definir os passeios e atividades para cada dia. Pesquise sobre as atrações e considere o tempo de deslocamento. Lembre-se que não adianta planejar diversos passeios em um dia só, e não ter tempo de aproveitar bem nenhum deles.
Ao pesquisar, consulte sites confiáveis. Vale também procurar por grupos de dicas nas redes sociais, e falar com pessoas que já conheçam o destino, para dicas mais acertadas.
Defina quando será a viagem
Depois de decidir o destino, o número de dias e os passeios, é hora de selecionar as datas. Escolher entre baixa ou alta temporada é fundamental ao planejar a viagem. É importante considerar as temperaturas mais agradáveis de acordo com o destino, se as atividades que você deseja fazer acontecem em diferentes épocas do ano e, claro, os preços.
Planeje-se financeiramente
Independente da viagem, se planejar financeiramente é mais que essencial. Defina o montante disponível, e considere fatores como o limite do cartão de crédito, a possibilidade de parcelamento e, em destinos internacionais, o câmbio do real para a moeda do destino. Além disso, é importante incluir no orçamento o preço de ingressos para atrações, refeições, compras e sempre ter uma reserva para emergências.
Cheque documentos exigidos e recomendados
Seja o destino nacional ou internacional, é importante ficar atento para as documentações necessárias. Para viagens nacionais é preciso um documento de identificação com foto. Já para viagens internacionais, há documentos específicos a serem apresentados de acordo com as exigências de cada país, por exemplo passaporte, visto e Certificado Internacional de Vacinação.
Lembre-se de aproveitar a viagem
Viajar para um novo destino é sinônimo de aventura, emoção e lembranças para toda a vida. Por isso, apesar de super importante planejar vários detalhes, não deixe de aproveitar ao máximo e deixar o destino te surpreender! Trace passeios, mas deixe também um tempo livre para descobrir novos.
Viagem na pandemia
Enquanto não chega a vacina para covid-19, há outros cuidados a serem considerados para viajar. Para a hospedagem, confira quais foram os novos protocolos adotados (no Zarpo, a informação está na página de cada hotel, no item “Segurança e higiene”).
Quanto ao destino, vale consultar quais pontos turísticos estão abertos, e se os locais adequaram suas atividades ao momento. Viagens internacionais estão mais incertas, uma vez que vários países não estão recebendo turistas. É importante pesquisar antes de definir datas e comprar passagens.

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