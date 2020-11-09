Como planejar uma viagem incrível?

Para planejar uma viagem, o destino e o estilo de roteiro que você deseja devem estar bem definidos Crédito: Piviso/Pixabay

Planejar uma viagem não é uma tarefa fácil. É preciso pensar muito além do destino desejado para tornar as férias uma experiência inesquecível. Além de decidir o período e o orçamento, é preciso também levar em conta fatores como os passeios indispensáveis e os documentos necessários. Confira dicas para os turistas de primeira viagem!

Trace o perfil e o cronograma

Para começar a planejar sua viagem, o destino e o estilo de roteiro que você deseja devem estar bem definidos. Para ajudar, você pode se fazer algumas perguntas, que ajudam a estabelecer as suas prioridades, de acordo com o tempo de viagem e o orçamento.

Praia, campo ou cidade?

Quanto tempo tenho disponível para esta viagem?

Prefiro um resort repleto de comodidades ou um hotel confortável, apenas com o necessário?

Quero viajar para relaxar ou para conhecer tudo?

Uma maneira simples e prática de organizar o roteiro é definir os passeios e atividades para cada dia. Pesquise sobre as atrações e considere o tempo de deslocamento. Lembre-se que não adianta planejar diversos passeios em um dia só, e não ter tempo de aproveitar bem nenhum deles.

Ao pesquisar, consulte sites confiáveis. Vale também procurar por grupos de dicas nas redes sociais, e falar com pessoas que já conheçam o destino, para dicas mais acertadas.

Defina quando será a viagem

Depois de decidir o destino, o número de dias e os passeios, é hora de selecionar as datas. Escolher entre baixa ou alta temporada é fundamental ao planejar a viagem. É importante considerar as temperaturas mais agradáveis de acordo com o destino, se as atividades que você deseja fazer acontecem em diferentes épocas do ano e, claro, os preços.

Planeje-se financeiramente

Independente da viagem, se planejar financeiramente é mais que essencial. Defina o montante disponível, e considere fatores como o limite do cartão de crédito, a possibilidade de parcelamento e, em destinos internacionais, o câmbio do real para a moeda do destino. Além disso, é importante incluir no orçamento o preço de ingressos para atrações, refeições, compras e sempre ter uma reserva para emergências.

Cheque documentos exigidos e recomendados

Seja o destino nacional ou internacional, é importante ficar atento para as documentações necessárias. Para viagens nacionais é preciso um documento de identificação com foto. Já para viagens internacionais, há documentos específicos a serem apresentados de acordo com as exigências de cada país, por exemplo passaporte, visto e Certificado Internacional de Vacinação.

Lembre-se de aproveitar a viagem

Viajar para um novo destino é sinônimo de aventura, emoção e lembranças para toda a vida. Por isso, apesar de super importante planejar vários detalhes, não deixe de aproveitar ao máximo e deixar o destino te surpreender! Trace passeios, mas deixe também um tempo livre para descobrir novos.

Viagem na pandemia

Enquanto não chega a vacina para covid-19, há outros cuidados a serem considerados para viajar. Para a hospedagem, confira quais foram os novos protocolos adotados (no Zarpo , a informação está na página de cada hotel, no item “Segurança e higiene”).