Dupla assalta bar em Vitória e rastreador ajuda polícia a achar suspeito

(assista acima). Após o crime, um deles acabou localizado através do rastreador de um dos celulares roubados. Dois criminosos assaltaram cerca de 10 pessoas em um bar, entre funcionários e clientes, no início da tarde de quarta-feira (25), feriado de Natal, no bairro Bento Ferreira , em Vitória . Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que um dos assaltantes chegou a agredir a dona do bar com uma coronhada. Após o crime, um deles acabou localizado através do rastreador de um dos celulares roubados.

O bar funciona há mais de 40 anos no mesmo endereço e é ponto de encontro de moradores do bairro. No entanto, o local estava vazio por conta do feriado de Natal. As imagens mostram que dois clientes estavam sentados do lado de fora quando foram surpreendidos pela dupla; um dos suspeitos estava armado, usava óculos escuros e camisa estampada, enquanto o outro estava de boné.

O vídeo mostra o momento em que um dos suspeitos aponta a arma para as pessoas na parte interna do bar, enquanto o comparsa toma os celulares dos clientes. Segundos depois, a dupla entra no estabelecimento e continua o assalto. O criminoso continua apontando a arma para as pessoas, gesticula e se mostra irritado.

Em determinado momento, a dona do bar aparece atrás do balcão e levanta as mãos. O assaltante segue fazendo ameaças com a arma apontada para ela e, em seguida, dá uma coronhada na mulher.

Suspeito preso com ajuda de rastreador

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar , poucas horas depois um dos assaltantes foi localizado no bairro São Cristóvão, também em Vitória, graças ao rastreador de um dos celulares roubados. Segundo a corporação, Matheus Carvalho da Silva, de 26 anos, foi reconhecido pelas vítimas como o homem que usava boné durante o crime.

"O homem estava com a filha pequena quando a polícia chegou. Deixou a criança e tentou escapar, mas foi preso", contou uma testemunha, que não quis se identificar.

Apesar de o rastreador do celular ter ajudado na localização, os pertences das vítimas não foram encontrados. Segundo a polícia, não havia mandado de prisão contra o homem e, por isso, os militares não podiam entrar na residência dele. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas. Após exames no Instituto Médico Legal (IML) , Matheus Carvalho foi encaminhado ao presídio.