Em Cachoeiro de Itapemirim

Preso suspeito de matar primo durante discussão por mangueira no ES

Nesta quarta-feira (1º), Iago Gava Oliveira esteve na delegacia da cidade para ser interrogado e foi comunicado sobre um mandado de prisão contra ele

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 13:14

Arma usada no crime foi apreendida em Burarama Crédito: Polícia Civil

Um homem de 29 anos, suspeito de matar o primo com um tiro na tarde de domingo (28), durante uma discussão em razão de uma mangueira de água no distrito de Burarama, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi preso. Segundo a Polícia Civil, nesta quarta-feira (1°), Iago Gava Oliveira esteve na delegacia da cidade para ser interrogado e foi comunicado sobre um mandado de prisão contra ele.

Durante a manhã, uma equipe de policiais civis cumpriu o mandado de busca na residência do suspeito em Burarama e encontrou a arma utilizada no crime, uma espingarda calibre 28, além de uma munição do mesmo calibre. Iago será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O crime

Bruno Gava Borges, de 35 anos, era casado e motorista da Secretaria Municipal de Saúde de Castelo, onde residia. Segundo apuração da Polícia Civil, o assassinato foi motivado por uma discussão fútil, iniciada após o suspeito passar com seu veículo sobre uma mangueira.

Após o desentendimento, Iago foi até a própria residência, que fica a cerca de 200 metros do local, e retornou com uma espingarda, dando um tiro no tórax de Bruno Gava. A vítima deixou a esposa grávida de sete meses.

