Preso suspeito de matar homem e enrolar corpo em cobertor em Santa Teresa

Eden Cavalcante de Jesus tinha 39 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Segundo o chefe da Delegacia Regional de Santa Teresa, delegado Christian Rios, durante o depoimento na delegacia, o homem confessou o crime e disse que agiu para defender a esposa da vítima.

“Ele nos disse que a vítima e a esposa estavam na casa dele e, em determinado momento, começaram a brigar e se agredir. O suspeito afirmou que tentou interferir e acabou agredido também. Por conta disso, pegou uma faca e desferiu um golpe no pescoço da vítima. Depois disso, ele obrigou a esposa da vítima a ajudá-lo com a ocultação do cadáver”, explicou o delegado.

A investigação apontou que o suspeito manteve a esposa da vítima sob cárcere por cinco dias. Depois disso, entregou um valor para ela e ela pegou um ônibus de Santa Teresa para a Serra. A mulher foi localizada pela Polícia Civil e prestou depoimento. “Nós localizamos essa mulher e conseguimos tomar seu depoimento. No momento, ela não será indiciada, mas as investigações seguem em andamento”, disse Christian.