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Confessou crime

Preso suspeito de matar homem e enrolar corpo em cobertor em Santa Teresa

Indivíduo de 31 anos disse que agiu para defender a esposa da vítima, identificada como Eden Cavalcante de Jesus, 39 anos, após ver o casal brigando
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2024 às 13:06

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 13:06

Eden Cavalcante de Jesus tinha 39 anos
Eden Cavalcante de Jesus tinha 39 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem de 31 anos foi preso na última sexta-feira (18) no distrito de Alto Santo Antônio, em Santa Teresa, na Região Central Serrana do Espírito Santo, suspeito de matar e ocultar o corpo de Eden Cavalcante de Jesus, de 39 anos. A vítima teve o corpo encontrado enrolado em um cobertor, às margens de uma estrada da na zona rural do município no dia 28 de setembro. Havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo, que não teve o nome divulgado pela Polícia Civil.
Segundo o chefe da Delegacia Regional de Santa Teresa, delegado Christian Rios, durante o depoimento na delegacia, o homem confessou o crime e disse que agiu para defender a esposa da vítima.
“Ele nos disse que a vítima e a esposa estavam na casa dele e, em determinado momento, começaram a brigar e se agredir. O suspeito afirmou que tentou interferir e acabou agredido também. Por conta disso, pegou uma faca e desferiu um golpe no pescoço da vítima. Depois disso, ele obrigou a esposa da vítima a ajudá-lo com a ocultação do cadáver”, explicou o delegado.
A investigação apontou que o suspeito manteve a esposa da vítima sob cárcere por cinco dias. Depois disso, entregou um valor para ela e ela pegou um ônibus de Santa Teresa para a Serra. A mulher foi localizada pela Polícia Civil e prestou depoimento. “Nós localizamos essa mulher e conseguimos tomar seu depoimento. No momento, ela não será indiciada, mas as investigações seguem em andamento”, disse Christian.
A autoridade policial solicitou perícia na casa onde a vítima teria sido morta e a equipe de peritos da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) constatou que haviam manchas de sangue no local. Foi feita a coleta do material para comparação com o DNA da vítima. O indivíduo preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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