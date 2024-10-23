São Mateus confirma caso de coqueluche e prefeitura emite alerta

São Mateus, no Norte do Espírito Santo, vai notificar o caso à Sesa Crédito: Altis drone/pmsm/divulgação

A Prefeitura de São Mateus informou que o paciente recebeu tratamento com antibióticos para controlar a infecção e está em isolamento domiciliar, seguindo as orientações das autoridades de saúde para evitar a transmissão da doença. Ainda há um caso em investigação, de um paciente de um ano e seis meses de idade, morador do distrito de Nestor Gomes, que apresentou sintomas e está internado, mas não está em estado grave. Ele está sendo monitorado e recebendo tratamento com antibióticos e são aguardados novos exames para confirmação do diagnóstico.

Segundo a prefeitura, o objetivo da nota é promover o diagnóstico, isolamento, monitoramento e tratamento em tempo oportuno e deixar em alerta os profissionais de saúde para possíveis casos de coqueluche.

Na nota, a administração municipal explica que a coqueluche é uma importante causa de morbimortalidade infantil, uma doença infecciosa aguda, de distribuição universal e que tem como agente etiológico a Bordetella pertussis. Compromete especificamente o aparelho respiratório (traqueia e brônquios) e se caracteriza por paroxismos de tosse seca. Em lactentes pode resultar em um número elevado de complicações e levar a morte, principalmente, em bebês de até 6 meses de vida, que ainda não completaram o esquema vacinal primário contra a doença.