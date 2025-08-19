Foragido

Preso suspeito de fazer reféns em roubo a empresa em São Gabriel da Palha

João Lucas da Silva Braz, de 25 anos, já estava foragido do sistema prisional quando teria cometido o crime, na última sexta-feira (15)

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 11:25 - Atualizado há 42 minutos

Homem de 25 anos preso em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado. Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu um jovem de 25 anos suspeito fazer reféns durante um assalto a uma empresa em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na última sexta-feira (15). A prisão aconteceu no bairro São Sebastião, no domingo (15), mas foi divulgada nesta terça-feira (18). A corporação disse que João Lucas da Silva Braz era foragido do sistema prisional desde 2024 e teve cumprido o mandado de prisão decorrente dessa fuga, mas o apontou como autor do roubo e de um homicídio.

O assalto à empresa aconteceu no bairro Populares e o suspeito usou uma arma para intimidar as vítimas. A corporação informou que um empresário e os funcionários da firma foram rendidos com violência. Objetos pessoais foram levados pelo sujeito com a ajuda de um parceiro.

Conforme a Polícia Civil, uma das vítimas relatou que o autor agiu com extrema agressividade, desferindo socos no rosto, resultando na perda de um dente e em um corte abaixo do olho direito. Um vídeo (veja abaixo) mostra o momento em que o assaltante aborda os trabalhadores na frente da empresa.

“Cabe esclarecer que a prisão realizada não se refere diretamente ao delito ocorrido no dia 15 de agosto, mas sim ao cumprimento de mandado de prisão anterior já existente contra o suspeito. O indivíduo detido já tem antecedentes criminais e responde a diversos processos, incluindo crimes relacionados a roubo e tráfico de entorpecentes”, explicou o titular da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, delegado Jefferson Nascimento.

Fuga e moto recuperada

Durante a abordagem no domingo, o suspeito tentou fugir pelos fundos da residência, mas foi contido em razão do cerco policial feito na residência. No boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, os agentes também documentaram que a mãe de João tentou impedir a prisão e foi encaminhada a delegacia.

A moto usada no crime também foi localizada em uma oficina mecânica. O proprietário informou que encontrou João, que havia dado um nome falso ao se identificar como Bruno, em um acidente que ele se envolveu. O suspeito pediu que levasse a moto para o conserto.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta