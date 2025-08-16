Home
Vídeo mostra ação de assaltante em empresa em São Gabriel da Palha





Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 12:32

Crime aconteceu na manhã de sexta-feira (15) no bairro Populares

Dois homens foram assaltados em uma empresa por um homem armado na manhã de sexta-feira (15) no bairro Populares, São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. Uma câmera de segurança no local flagrou (veja vídeo acima) o momento em que o suspeito aparece, armado e com capacete, e leva as vítimas para dentro de um imóvel. A Polícia Civil não soube informar o ramo da empresa.





Uma das vítimas, o responsável pela empresa, contou para a Polícia Militar que o suspeito estava bastante agressivo e deu um chute na sua cabeça quando já estava deitado no chão. O homem também contou que foi agredido com socos no rosto, que o fizeram perder um dente e deixaram um corte logo abaixo do olho direito. O homem roubou dinheiro e joias. Os valores não foram informados.

A Polícia Militar disse que fez policiamento nas imediações, mas o suspeito não foi localizado. Sobre o crime, a Polícia Civil disse que o caso continua sob investigação pela Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha. Denúncias que ajudem na investigação podem ser feitas Disque-Denúncia (181).

