Preso suspeito de ataque a bar que deixou dois mortos e dois feridos em Vila Velha

Com o homem a polícia encontrou fentanil (medicamento restrito a hospitais), uma arma com numeração raspada e drogas. Ele havia sido solto menos de um mês antes do crime

Publicado em 27 de maio de 2025 às 10:48

Um dos suspeitos de participar do ataque a um bar em Jardim Marilândia, Vila Velha — que resultou em duas mortes e deixou duas pessoas feridas na noite de sábado (24) — foi preso na manhã de segunda-feira (26), no bairro Normília da Cunha, no mesmo município. Segundo a Polícia Civil, o homem, que não teve o nome divulgado, estava em liberdade desde o final de abril. >

De acordo com o delegado Cleudes Junior, adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, com o suspeito foram encontrados frascos de citrato de fentanil — substância altamente perigosa, considerada até 100 vezes mais potente que a morfina e 50 vezes mais potente que a heroína.>

A polícia também apreendeu uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, dois carregadores, 40 munições, uma grande quantidade de cocaína, além de matéria-prima e equipamentos usados para o preparo de drogas.>

"O uso não médico desse composto (fentanil) pode causar graves consequências à saúde individual e pública, a exemplo do aumento significativo de mortes por overdose associadas a opioides na América do Norte nos últimos anos. Ressaltamos que uma dose letal de fentanil pode ser extremamente pequena, cerca de 2 miligramas, podendo ser administrada por via venosa, ingerida, fumada ou inalada”, informou o delegado Cleudes Junior.>

Suspeito foi preso com pistola, drogas e frascos de fentanil em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Segundo as investigações, o suspeito seria um dos autores do ataque ocorrido no último sábado, quando criminosos chegaram de bicicleta em um bar, efetuaram vários disparos e fugiram em seguida pelo bairro.>

"O detido tem histórico criminal e já havia sido preso em flagrante no final de março deste ano por porte ilegal de arma de fogo e receptação de veículo roubado. Ele estava em liberdade desde o final de abril e, conforme relatado aos investigadores, adquiriu a pistola apreendida por R$ 12 mil logo após ser solto", disse o delegado. >

Após os procedimentos legais, o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem para apurar a participação dele no duplo homicídio ocorrido no Jardim Marilândia.>

O crime

Bar do Bacaninha, em Jardim Marilândia (Vila Velha), por onde bandidos passaram atirando Crédito: Daniel Marçal

ENTENDA O CRIME

Na noite de sábado (24), dois homens em uma bicicleta passaram atirando contra frequentadores de um bar em Jardim Marilândia, Vila Velha. O local estava cheio.

Deivid Martinelli Pereira, de 35 anos, morreu no local. Paulo Cesar Nepomuceno, de 56 anos, levou um tiro na cabeça, chegou a ser socorrido, mas morreu na tarde de domingo (25).

Paulo Cesar Nepomuceno, de 56 anos, levou um tiro na cabeça, chegou a ser socorrido, mas morreu na tarde de domingo (25). Um homem de 37 anos foi ferido na perna e levado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Outro, de 29 anos, levou um tiro de raspão na nuca e foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Cobilândia, no mesmo município. Não há informações sobre o estado de saúde de ambos. >

