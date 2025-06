Violência

Preso por matar criança é condenado de novo após decapitar detento no ES

Ageu Santos da Cruz cumpria pena por matar rival e uma criança e cometeu homicídio contra outro detento dentro do presídio após briga devido à confissão de estupro

O acusado de matar um menino de 10 anos com um tiro no peito foi novamente condenado no Espírito Santo. Desta vez, por estrangular e decapitar um detento com uma linha de varal. Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MP-ES), Ageu Santos da Cruz vai cumprir uma pena de 13 anos, 10 meses e sete dias de prisão.>