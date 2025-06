Vídeo mostra o crime

Preso o suspeito de derrubar idosa durante assalto no Centro de Vitória

Informação foi confirmada pelas polícias Civil e Militar na manhã desta terça-feira (10); caso aconteceu no sábado (7)

Está preso o homem suspeito de derrubar uma aposentada de 93 anos durante um assalto no Centro de Vitória, ocorrido no último sábado (7). O caso chamou a atenção pela violência como o ladrão puxou a bolsa da idosa, fazendo ela cair com o rosto no asfalto. A informação da captura do suspeito foi confirmada nesta terça-feira (10), pelas polícias Civil e Militar.>