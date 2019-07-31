Parque Residencial Laranjeiras

Preso mais de 20 vezes, ladrão é novamente detido na Serra

O suspeito, que já é conhecido pela polícia, foi preso em junho também na tentativa de roubar um veículo

Publicado em 31 de julho de 2019 às 23:34 - Atualizado há 6 anos

Homem com mais de 20 passagens na polícia é preso novamente na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Preso mais de 20 vezes, um homem foi detido outra vez acusado de tentar roubar o carro com uma idosa e assaltar uma mulher, no Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. O suspeito, que já é conhecido pela polícia, foi preso em junho também na tentativa de roubar um veículo.

De acordo com a Polícia Militar, foi às 18 horas que a equipe foi acionada por populares informando que Reginaldo Ferreira de Souza tentava roubar o carro usando uma arma falsa e em seguida assaltar uma mulher.

"Ele abordou a idosa que estava no veículo, mas como populares se aproximaram e gritaram ele correu. Em seguida, há pouco metros, ele abordou uma mulher que passava na rua próximo a Chácara Parreiral, no mesmo município. Ele usava um simulacro do modelo PT-100, que é utilizado pela Polícia Militar, a arma falsa é idêntica a verdadeira, até no peso", disse o subtenente Braga.

O subtenente contou ainda que, cerca de oito populares que presenciaram a situação tentaram linchar o suspeito, mas a polícia, que já tinha sido acionada, chegou ao local e conseguiu impedir os moradores.

"A população já está cansada desse tipo de ação criminosa. Quando percebeu que a arma era falsa, os populares decidiram fazer justiça com as próprias mãos", destacou.

Segundo o subtenente Braga, ele já prendeu o suspeito no mesmo bairro, cometendo o mesmo crime há um mês. "Prendemos essa mesma pessoa no dia 26 de junho deste ano. Quando chegamos no local, quase não acreditei que era ele de novo. A gente prende e a Justiça solta, precisamos ver onde está a falha".

O subtenente informou ainda que o suspeito é natural de Caratinga, em Minas Gerais. Reginaldo soma passagens de crimes na Bahia e no Espírito Santo. "Essas mais de 20 passagens não são só no nosso Estado. Ele cometeu diversos crimes na Bahia como estelionato e até homicídio", relatou.

Ainda de acordo com Braga, o suspeito seleciona sempre as mulheres para serem as vítimas. "Acredito que ele faça isso porque uma mulher pensa mais antes de reagir. Geralmente as mulheres sentem medo da ação dele. É mais fácil um homem reagir, mesmo que a instrução da polícia seja de entregar o que o criminosos pedem e não tentar nada", contou.

Braga destacou ainda que o suspeito é considerado perigoso. "Ele não tem estereótipo. Não é uma pessoa que você vê na rua e imagina que vá fazer alguma coisa. Mas ele é capaz de matar uma pessoa", relatou.

O suspeito, que ficou com alguns machucados pelo corpo, foi encaminhado ao Hospital Jayme dos Santos Neves e em seguida será levado à 3ª Delegacia Regional da Serra. Com o homem, foi encontrado uma arma falsa.

