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Grades serradas

Preso acusado de atirar em PM foge da Penitenciária de Segurança Máxima

O detento Kassiano Peixoto Belmont, 24 anos, fugiu da Penitenciária de Segurança Máxima I, na madrugada deste domingo (15). Outros dois internos também fugiram da cela, mas foram recapturados ainda na unidade.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2019 às 15:46

Publicado em 15 de Dezembro de 2019 às 15:46

Kassiano Peixoto Belmond Crédito: Divulgação/Sejus
Acusado de roubo e assassinato, o detento Kassiano Peixoto Belmont, 24 anos, fugiu da Penitenciária de Segurança Máxima I, em Viana, após serrar as grades de uma cela, acessar a área de banho de sol e pular o muro da unidade prisional na madrugada deste domingo (15).
Os internos Marcio Christian da Silva Viana, 38 anos, e Bruno Gonçalves Ribeiro, 27 anos, também fugiram para a área de banho de sol junto com Kassiano, mas foram recapturados. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Kassiano foi preso em maio de 2017 com uma pistola calibre 380 no bairro  Feu Rosa, na Serra.

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Ele é acusado de atirar contra o soldado da Polícia Militar Elvis Silva Souza, no dia 2 de maio daquele mesmo ano, no bairro Vila Nova de Colares, no mesmo município. 

COMO FOI A FUGA

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o caso foi registrado na manhã deste domingo (15) na Penitenciária de Segurança Máxima 1. Por meio de nota, a Sejus detalhou que a situação foi ocasionada após presos serrarem parte da grade de uma cela, conseguindo ganhar a área de banho de sol.
Dois detentos foram recapturados pela equipe de inspetores da unidade. Um deles conseguiu pular a muralha e empreender fuga. As buscas ao fugitivo contam com o apoio da Diretoria de Operações Táticas (DOT) da Sejus, Polícia Militar e Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). A Corregedoria irá apurar o caso.

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