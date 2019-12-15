Preso acusado de atirar em PM foge da Penitenciária de Segurança Máxima

Kassiano Peixoto Belmond Crédito: Divulgação/Sejus

Acusado de roubo e assassinato, o detento Kassiano Peixoto Belmont , 24 anos, fugiu da Penitenciária de Segurança Máxima I, em Viana , após serrar as grades de uma cela, acessar a área de banho de sol e pular o muro da unidade prisional na madrugada deste domingo (15).

Os internos Marcio Christian da Silva Viana, 38 anos, e Bruno Gonçalves Ribeiro, 27 anos, também fugiram para a área de banho de sol junto com Kassiano, mas foram recapturados. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Kassiano foi preso em maio de 2017 com uma pistola calibre 380 no bairro Feu Rosa, na Serra.

Ele é acusado de atirar contra o soldado da Polícia Militar Elvis Silva Souza, no dia 2 de maio daquele mesmo ano, no bairro Vila Nova de Colares, no mesmo município.

COMO FOI A FUGA

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o caso foi registrado na manhã deste domingo (15) na Penitenciária de Segurança Máxima 1. Por meio de nota, a Sejus detalhou que a situação foi ocasionada após presos serrarem parte da grade de uma cela, conseguindo ganhar a área de banho de sol.