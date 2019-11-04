Confusão em presídio no Xuri termina com 4 feridos e celas danificadas

O princípio de rebelião ocorrido no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha (CDPVV), na manhã deste domingo (3), terminou com quatro internos feridos e algumas celas danificadas. Segundo a Secretaria estadual de Justiça (Sejus), não houve fugas e tudo está controlado.
As avarias não ofereceram prejuízo à utilização da unidade e já estão sendo consertadas. De acordo com a Sejus, os quatro internos que precisaram de atendimento médico não sofreram ferimentos graves. Até o início da tarde, a informação era de apenas um ferido.
"A situação, que abrangeu duas galerias, foi controlada pelos inspetores penitenciários da própria unidade, sem a intervenção de demais equipes da segurança ou força policial", diz o texto.
O incidente está sob apuração, informou a pasta. "Não houve fuga e a Secretaria irá apurar, através de processo administrativo disciplinar, o incidente para responsabilização dos envolvidos", conclui a nota.
A confusão registrada nesta manhã assustou familiares de detentos que estavam no local para visitadas. Os parentes ouviram sons semelhantes aos de tiros e bombas e, em protesto, chegaram a fechar trecho da BR 101, em Xuri, Vila Velha, nas imediações do presídio.