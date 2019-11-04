Confusão em presídio no Xuri termina com 4 feridos e celas danificadas

Princípio de motim no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha (CDPVV) Crédito: André Falcão

As avarias não ofereceram prejuízo à utilização da unidade e já estão sendo consertadas. De acordo com a Sejus, os quatro internos que precisaram de atendimento médico não sofreram ferimentos graves. Até o início da tarde, a informação era de apenas um ferido.

"A situação, que abrangeu duas galerias, foi controlada pelos inspetores penitenciários da própria unidade, sem a intervenção de demais equipes da segurança ou força policial", diz o texto.

O incidente está sob apuração, informou a pasta. "Não houve fuga e a Secretaria irá apurar, através de processo administrativo disciplinar, o incidente para responsabilização dos envolvidos", conclui a nota.