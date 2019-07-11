Presas por tráfico no ES escondiam droga em mochilas de crianças

Publicado em 11 de julho de 2019 às 21:43
- Atualizado há 6 anos
Um homem foi preso, suspeito de distribuir drogas em toda a Grande Vitória. Junto com ele, a polícia também prendeu duas mulheres, de 20 anos, com duas crianças de colo. Elas se preparavam para sair com drogas nas mochilas das crianças, de dois anos, e distribuir o material em Vila Velha. Cerca de 84 kg de maconha também foram apreendidas. A droga estava em uma casa no bairro Vila Nova de Colares, na Serra.
Segundo a polícia, a droga tinha chegado do Paraguai, mas em um volume maior: 300 kg. Só que o material foi vendido rápido, em quatro dias, mais de 200 kg foram parar nas mãos de traficantes da Grande Vitória.
O homem preso era responsável pela droga. Junto com ele, as duas mulheres foram presas. Elas tinham ido até a Serra buscar 1 kg de maconha para traficar em Vila Velha. As duas estavam com um filho e um sobrinho no colo.
O objetivo era usar as crianças para disfarçar e não chamar atenção da polícia. “Há indícios de que essa droga deste caso ia ser levada na mochilinha da criança, dentro de um ônibus coletivo”, explicou o delegado.
Os três suspeitos passaram por audiência de custódia e as prisões foram mantidas. As mulheres vão responder por tráfico de drogas e por expor as crianças a esse risco. Apenas a droga foi encontrada na casa.
