Presas por tráfico no ES escondiam droga em mochilas de crianças

Para a polícia, as mulheres iam usar as crianças para disfarçar o crime. Elas vão responder por tráfico e por expor crianças a esse risco

Publicado em 11 de julho de 2019 às 21:43 - Atualizado há 6 anos

Droga apreendida no Espírito Santo chegou do Paraguai Crédito: TV Gazeta

Um homem foi preso, suspeito de distribuir drogas em toda a Grande Vitória. Junto com ele, a polícia também prendeu duas mulheres, de 20 anos, com duas crianças de colo. Elas se preparavam para sair com drogas nas mochilas das crianças, de dois anos, e distribuir o material em Vila Velha. Cerca de 84 kg de maconha também foram apreendidas. A droga estava em uma casa no bairro Vila Nova de Colares, na Serra.

Segundo a polícia, a droga tinha chegado do Paraguai, mas em um volume maior: 300 kg. Só que o material foi vendido rápido, em quatro dias, mais de 200 kg foram parar nas mãos de traficantes da Grande Vitória.

Pela forma como essa organização criminosa atua, são entorpecentes que já chegam têm os seus clientes predeterminados. Por isso, que a ação tem que ser rápida Alberto Roque, delegado •

O homem preso era responsável pela droga. Junto com ele, as duas mulheres foram presas. Elas tinham ido até a Serra buscar 1 kg de maconha para traficar em Vila Velha. As duas estavam com um filho e um sobrinho no colo.

O objetivo era usar as crianças para disfarçar e não chamar atenção da polícia. “Há indícios de que essa droga deste caso ia ser levada na mochilinha da criança, dentro de um ônibus coletivo”, explicou o delegado.

Os três suspeitos passaram por audiência de custódia e as prisões foram mantidas. As mulheres vão responder por tráfico de drogas e por expor as crianças a esse risco. Apenas a droga foi encontrada na casa.

Droga apreendida no Espírito Santo Crédito: Reprodução | TV Gazeta

