Home
>
Polícia
>
Policial reage a tentativa de assalto e suspeito acaba baleado em Vila Velha

Policial reage a tentativa de assalto e suspeito acaba baleado em Vila Velha

Caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (18); segundo o PM que estava de folga, uma dupla se aproximou e um dos homens tentou fazer com que se rendesse; houve troca de tiros e um suspeito acabou alvejado

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 18:55

Uma câmera de segurança registrou a chegada da polícia e o momento em que um dos suspeitos foi encontrado caído no chão
Uma câmera de segurança registrou a chegada da polícia e o momento em que um dos suspeitos foi encontrado caído no chão Crédito: Videomonitoramento

Um homem foi baleado após uma troca de tiros com um policial militar no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (18). De acordo com informações do repórter João Brito, da TV Gazeta, moradores ouviram disparos por volta das 14h e, logo depois, uma câmera de segurança registrou a chegada da polícia e o momento em que um dos suspeitos foi encontrado caído no chão.

Recomendado para você

Caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (18); segundo o PM que estava de folga, uma dupla se aproximou e um dos homens tentou fazer com que se rendesse; houve troca de tiros e um suspeito acabou alvejado

Policial reage a tentativa de assalto e suspeito acaba baleado em Vila Velha

Confusão aconteceu na saída  de prédio de Bento Ferreira; vítima foi socorrida pelo Samu/192

Briga de vizinhos acaba em agressão e bebê cai no chão em Vitória

Bombeiros combateram as chamas; segundo a Polícia Científica, há suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso

Incêndio atinge imóvel em Bento Ferreira, em Vitória

Segundo o relato do policial, ele estava de folga e passava de carro pelo bairro quando foi alvo de uma tentativa de roubo cometida por dois homens. Ainda conforme a versão dele, os suspeitos começaram a atirar no momento em que ele resistiu à ação dos suspeitos. Houve troca de tiros até a chegada de reforços e um dos homens acabou atingido.

Ainda segundo a TV Gazeta, duas armas foram apreendidas com o baleado. O outro homem que estava com ele não portava arma ou droga, mas foi levado à delegacia por tentar ajudar o comparsa. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Briga de vizinhos acaba em agressão e bebê cai no chão em Vitória

Briga de vizinhos acaba em agressão e bebê cai no chão em Vitória

Imagem - DJ de 22 anos morre em acidente de moto em São Mateus

DJ de 22 anos morre em acidente de moto em São Mateus

Imagem - Incêndio atinge imóvel em Bento Ferreira, em Vitória

Incêndio atinge imóvel em Bento Ferreira, em Vitória

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais