Policial reage a tentativa de assalto e suspeito acaba baleado em Vila Velha

Caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (18); segundo o PM que estava de folga, uma dupla se aproximou e um dos homens tentou fazer com que se rendesse; houve troca de tiros e um suspeito acabou alvejado

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 18:55

Uma câmera de segurança registrou a chegada da polícia e o momento em que um dos suspeitos foi encontrado caído no chão Crédito: Videomonitoramento

Um homem foi baleado após uma troca de tiros com um policial militar no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (18). De acordo com informações do repórter João Brito, da TV Gazeta, moradores ouviram disparos por volta das 14h e, logo depois, uma câmera de segurança registrou a chegada da polícia e o momento em que um dos suspeitos foi encontrado caído no chão.

Segundo o relato do policial, ele estava de folga e passava de carro pelo bairro quando foi alvo de uma tentativa de roubo cometida por dois homens. Ainda conforme a versão dele, os suspeitos começaram a atirar no momento em que ele resistiu à ação dos suspeitos. Houve troca de tiros até a chegada de reforços e um dos homens acabou atingido.

Ainda segundo a TV Gazeta, duas armas foram apreendidas com o baleado. O outro homem que estava com ele não portava arma ou droga, mas foi levado à delegacia por tentar ajudar o comparsa. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

