Policial penal é baleado ao passar perto de briga de trânsito em Cariacica

Em áudio obtido pela reportagem de A Gazeta , o policial penal contou o que aconteceu. "Eu estava passando em frente o Terminal de Campo Grande, acho era uma discussão de trânsito, os caras trocaram tiro e me acertaram. Tem uma viatura me dando apoio e me levando para o hospital", disse ele na gravação.

A esposa da vítima contou aos policiais militares que atenderam à ocorrência que o marido havia acabado de deixá-la no terminal rodoviário. A discussão entre dois motoristas, que acontecia perto de um semáforo, teria deixado o trânsito da região lento. O policial penal, que estava de moto, tentou pegar um desvio para continuar o caminho. Foi quando ele sentiu uma queimação na perna e percebeu que havia sido atingido por um disparo.