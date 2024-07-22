Policial penal é baleado ao passar perto de briga de trânsito em Cariacica

Um policial penal foi baleado ao passar perto de uma discussão de trânsito que acontecia na região do Terminal de Campo Grande, em Cariacica, por volta das 18h de domingo (21). A briga era entre dois outros motoristas: enquanto tentava desviar da situação, o policial percebeu que havia sido atingido por uma bala perdida na perna.
Em áudio obtido pela reportagem de A Gazeta, o policial penal contou o que aconteceu. "Eu estava passando em frente o Terminal de Campo Grande, acho era uma discussão de trânsito, os caras trocaram tiro e me acertaram. Tem uma viatura me dando apoio e me levando para o hospital", disse ele na gravação.
A esposa da vítima contou aos policiais militares que atenderam à ocorrência que o marido havia acabado de deixá-la no terminal rodoviário. A discussão entre dois motoristas, que acontecia perto de um semáforo, teria deixado o trânsito da região lento. O policial penal, que estava de moto, tentou pegar um desvio para continuar o caminho. Foi quando ele sentiu uma queimação na perna e percebeu que havia sido atingido por um disparo.
A Polícia Militar foi acionada e uma equipe o levou até o Hospital Estadual de Urgência Emergência (Heue), em Vitória, onde ele foi socorrido. A vítima já recebeu alta hospitalar e está em casa.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta