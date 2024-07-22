Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Próximo de terminal

Policial penal é baleado ao passar perto de briga de trânsito em Cariacica

Vítima não estava envolvida na discussão mas acabou atingida por bala perdida; homem já recebeu alta hospitalar e está em casa
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

22 jul 2024 às 09:29

Publicado em 22 de Julho de 2024 às 09:29

Um policial penal foi baleado ao passar perto de uma discussão de trânsito que acontecia na região do Terminal de Campo Grande, em Cariacica, por volta das 18h de domingo (21). A briga era entre dois outros motoristas: enquanto tentava desviar da situação, o policial percebeu que havia sido atingido por uma bala perdida na perna.
Em áudio obtido pela reportagem de A Gazeta, o policial penal contou o que aconteceu. "Eu estava passando em frente o Terminal de Campo Grande, acho era uma discussão de trânsito, os caras trocaram tiro e me acertaram. Tem uma viatura me dando apoio e me levando para o hospital", disse ele na gravação.

Veja Também

Acidente em cruzamento da Praia da Costa deixa uma pessoa morta; veja vídeo

A esposa da vítima contou aos policiais militares que atenderam à ocorrência que o marido havia acabado de deixá-la no terminal rodoviário. A discussão entre dois motoristas, que acontecia perto de um semáforo, teria deixado o trânsito da região lento. O policial penal, que estava de moto, tentou pegar um desvio para continuar o caminho. Foi quando ele sentiu uma queimação na perna e percebeu que havia sido atingido por um disparo. 
Polícia Militar foi acionada e uma equipe o levou até o Hospital Estadual de Urgência Emergência (Heue), em Vitória, onde ele foi socorrido. A vítima já recebeu alta hospitalar e está em casa. 
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. 
*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta

Mais reportagens:

Corpos de homem e mulher são encontrados com marcas de tiros em Aracruz

Corretor de imóveis é morto por falsos clientes em emboscada em Guarapari

Vídeo mostra prisão de homem e mulher por morte de mãe e filho na Serra

Caminhão de coco pega fogo e mercadoria ainda é furtada em Camburi

Jovem foragido após não retornar ao presídio é assassinado em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bala perdida Cariacica Polícia Militar Terminal de Campo Grande Polícia Penal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump concorda com cessar-fogo de 15 dias com Irã e diz que Estreito de Ormuz será reaberto
Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados