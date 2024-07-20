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Vila Garrido

Jovem foragido após não retornar ao presídio é assassinado em Vila Velha

Rian Richard Dias Moreira, de 21 anos, cumpria pena por tráfico de drogas em regime semiaberto; crime aconteceu por volta das 18h30 de sexta-feira (19)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2024 às 11:22

Publicado em 20 de Julho de 2024 às 11:22

Rian Richard Dias Moreira foi morto em Vila Garrido, Vila Velha
Rian Richard Dias Moreira foi morto em Vila Garrido, Vila Velha Crédito: Caique Verli
Um jovem de 21 anos foi morto a tiros no início da noite de sexta-feira (19), no bairro Vila Garrido, em Vila Velha. Rian Richard Dias Moreira estava em uma escadaria, por volta das 18h30, quando foi surpreendido por dois homens, que fugiram logo após os disparos.
Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Rian foi preso em abril de 2021 por tráfico de drogas. O jovem cumpria pena em regime semiaberto, ou seja, saía para trabalhar durante o dia e, após o serviço, precisava retornar à Penitenciária Agrícola do Espírito Santo, em Viana, o que não aconteceu. Em maio deste ano, o jovem não retornou ao presídio e passou a ser considerado foragido.
Assustados, os moradores da região não quiseram gravar entrevista, mas contaram à TV Gazeta que ouviram pelo menos seis tiros. Rian morreu na hora. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso pelo crime.
A Polícia Civil informou em nota que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, e que detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta.

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