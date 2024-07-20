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Village do Sol

Corretor de imóveis é morto por falsos clientes em emboscada em Guarapari

Supostos clientes combinaram com Carlos Roberto Gonçalves Júnior, de 41 anos, de visitar um loteamento, mas ele foi morto a tiros ao chegar ao ponto de encontro; nada foi roubado
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

20 jul 2024 às 14:01

Publicado em 20 de Julho de 2024 às 14:01

O corretor de imóveis Carlos Roberto Gonçalves Júnior, de 41 anos, foi assassinado após suposta emboscada em Guarapari
O corretor de imóveis Carlos Roberto Gonçalves Júnior, de 41 anos, foi assassinado após suposta emboscada em Guarapari Crédito: Arquivo pessoal/Leitor A Gazeta
Um corretor de imóveis de 41 anos foi assassinado no bairro Village do Sol, em Guarapari, na manhã deste sábado (20). A vítima foi identificada como Carlos Roberto Gonçalves Júnior, conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta. A suspeita é de que o crime tenha ocorrido após uma emboscada.
Supostos clientes teriam combinado com o corretor de imóveis de visitar um loteamento bem cedo, mas Carlos Roberto foi morto a tiros ao chegar ao ponto de encontro. Nada foi roubado. O veículo da vítima, inclusive, foi encontrado bem próximo ao local onde ocorreu o assassinato. Após o crime, a família informou à polícia que ele vinha sendo ameaçado, justamente pela venda de terrenos na região.
De acordo com a Polícia Militar, testemunhas disseram que dois homens em uma motocicleta estavam supostamente vendo um terreno no local junto com a vítima quando sacaram uma arma e dispararam. Em seguida, a dupla fugiu. O carro de Carlos Roberto ficou no local, com os vidros abertos e os pertences dele dentro.
Em nota, a Polícia Civil informou que, até o momento, ninguém foi preso e o caso seguirá sob investigação da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Quem tiver qualquer informação pode contribuir com as investigações de forma anônima através do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br

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