Corretor de imóveis é morto por falsos clientes em emboscada em Guarapari

Um corretor de imóveis de 41 anos foi assassinado no bairro Village do Sol, em Guarapari, na manhã deste sábado (20). A vítima foi identificada como Carlos Roberto Gonçalves Júnior, conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta . A suspeita é de que o crime tenha ocorrido após uma emboscada.

Supostos clientes teriam combinado com o corretor de imóveis de visitar um loteamento bem cedo, mas Carlos Roberto foi morto a tiros ao chegar ao ponto de encontro. Nada foi roubado. O veículo da vítima, inclusive, foi encontrado bem próximo ao local onde ocorreu o assassinato. Após o crime, a família informou à polícia que ele vinha sendo ameaçado, justamente pela venda de terrenos na região.