Suspeitos de matar mãe e filho de 4 anos em bairro da Serra são presos no ES

Atualização Após a publicação da reportagem, a Polícia Civil informou em nota que dois suspeitos foram presos. Título e texto foram atualizados.

Duas pessoas foram presas, na noite desta sexta-feira (19), suspeitas de matarem Priscila dos Santos Deambrosio de 35 anos e o filho dela, Higor Gabriel Deambrosio, de 4 anos. A informação foi confirmada pela Polícia Civil. Ainda não há informações de quem são os suspeitos e onde as prisões ocorreram.

As detenções foram efetuadas por equipes da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Ainda segundo a PCES, detalhes das prisões e da investigação apenas serão divulgados em coletiva de imprensa na segunda-feira (22).

Devido à situação, a Polícia Militar não conseguiu identificar o tipo de objeto utilizado para cometer os crimes, entretanto, os militares relataram que o menino apresentava indícios de que foi agredido até a morte.

À polícia, o marido de Priscila disse suspeitar que a única explicação para o crime, seria o fato da esposa trabalhar com empréstimo de dinheiro a juros (agiotagem).

Os corpos das vítimas, identificadas como Priscila dos Santos Deambrósio e Higor Gabriel Deambrósio, teriam sido encontrados na varanda da casa Crédito: Arquivo pessoal

A Polícia Civil e Militar foram demandadas. Assim que a reportagem tiver retorno a matéria será atualizada.