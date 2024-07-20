Suspeitos de matar mãe e filho de 4 anos em bairro da Serra são presos no ES

Atualização
19/07/2024 - 9:41
Após a publicação da reportagem, a Polícia Civil informou em nota que dois suspeitos foram presos. Título e texto foram atualizados.
Duas pessoas foram presas, na noite desta sexta-feira (19), suspeitas de matarem Priscila dos Santos Deambrosio de 35 anos e o filho dela, Higor Gabriel Deambrosio, de 4 anos. A informação foi confirmada pela Polícia Civil. Ainda não há informações de quem são os suspeitos e onde as prisões ocorreram.
As detenções foram efetuadas por equipes da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Ainda segundo a PCES, detalhes das prisões e da investigação apenas serão divulgados em coletiva de imprensa na segunda-feira (22).
O crime ocorreu na segunda-feira (15) no bairro Nova Carapina I, na Serra, e os corpos das vítimas foram encontrados na varanda da casa, cobertos de sangue pelo marido da mulher e pai da criança.
Devido à situação, a Polícia Militar não conseguiu identificar o tipo de objeto utilizado para cometer os crimes, entretanto, os militares relataram que o menino apresentava indícios de que foi agredido até a morte.
À polícia, o marido de Priscila disse suspeitar que a única explicação para o crime, seria o fato da esposa trabalhar com empréstimo de dinheiro a juros (agiotagem).
Na terça-feira (16), dia seguinte ao crime, a polícia realizou uma nova perícia na residência da família a fim de dar andamento as investigações. No local, o repórter João Brito, da TV Gazeta, apurou que Priscila morava em Nova Carapina I havia mais de 20 anos, e a família planejava sair do imóvel no próximo mês e se mudar para uma residência que era reformada há cerca de um ano. Plano que foi interrompido.
A Polícia Civil e Militar foram demandadas. Assim que a reportagem tiver retorno a matéria será atualizada.
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