Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Duplo homicídio

Suspeitos de matar mãe e filho de 4 anos em bairro da Serra são presos no ES

O crime ocorreu no final da tarde de segunda-feira (15) quando o marido da mulher de 35 anos e pai da criança de quatro anos encontrou os corpos na varanda de casa
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

19 jul 2024 às 21:08

Publicado em 19 de Julho de 2024 às 21:08

Atualização

19/07/2024 - 9:41
Após a publicação da reportagem, a Polícia Civil informou em nota que dois suspeitos foram presos. Título e texto foram atualizados.
Duas pessoas foram presas, na noite desta sexta-feira (19), suspeitas de matarem Priscila dos Santos Deambrosio de 35 anos e o filho dela, Higor Gabriel Deambrosio, de 4 anos. A informação foi confirmada pela Polícia Civil. Ainda não há informações de quem são os suspeitos e onde as prisões ocorreram. 
As detenções foram efetuadas por equipes da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Ainda segundo a PCES, detalhes das prisões e da investigação apenas serão divulgados em coletiva de imprensa na segunda-feira (22).
O crime ocorreu na segunda-feira (15) no bairro Nova Carapina I, na Serra, e os corpos das vítimas foram encontrados na varanda da casa, cobertos de sangue pelo marido da mulher e pai da criança.
Devido à situação, a Polícia Militar não conseguiu identificar o tipo de objeto utilizado para cometer os crimes, entretanto, os militares relataram que o menino apresentava indícios de que foi agredido até a morte.

Veja Também

Mãe e filho mortos na Serra: celular e promissórias somem e bilhete é achado

À polícia, o marido de Priscila disse suspeitar que a única explicação para o crime, seria o fato da esposa trabalhar com empréstimo de dinheiro a juros (agiotagem).
Os corpos das vítimas, identificadas como Priscila dos Santos de Ambrósio e Igor Gabriel de Ambrósio, teriam sido encontrados na varanda da casa
Os corpos das vítimas, identificadas como Priscila dos Santos Deambrósio e Higor Gabriel Deambrósio, teriam sido encontrados na varanda da casa Crédito: Arquivo pessoal
Na terça-feira (16), dia seguinte ao crime, a polícia realizou uma nova perícia na residência da família a fim de dar andamento as investigações. No local, o repórter João Brito, da TV Gazeta, apurou que Priscila morava em Nova Carapina I havia mais de 20 anos, e a família planejava sair do imóvel no próximo mês e se mudar para uma residência que era reformada há cerca de um ano. Plano que foi interrompido.
A Polícia Civil e Militar foram demandadas. Assim que a reportagem tiver retorno a matéria será atualizada. 
Suspeitos de matar mãe e filho de 4 anos em bairro da Serra são presos no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada
Imagem de destaque
Hipertensão: veja como a alimentação pode elevar ou não a pressão arterial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados