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Médico Alan Kardec

Policial é investigada por coagir vítima a retirar denúncia contra médico

'Acabou, morreu o assunto, ele já está trabalhando', diz a policial civil em uma ligação. Alan Kardec Nunes dos Santos, que chegou a ser preso após denúncias de pacientes, está livre

Publicado em 21 de Junho de 2019 às 16:47

Publicado em 

21 jun 2019 às 16:47
Uma policial civil está sendo investigada pela Corregedoria por tentar desencorajar e até coagir uma das mulheres que denunciaram o médico Alan Kardec Nunes dos Santos, 54 anos, por assédio. A oficial chegou a ligar para a vítima para que ela não seguisse com a denúncia contra o cardiologista na Delegacia da Mulher de Vila Velha. 
Segundo a vítima, em conversa com a TV Gazeta, a policial da Delegacia de Cobilândia, que não tem relação com a investigação do médico, ligou para ela questionando sobre o caso, sem saber que estava sendo gravada. "É a respeito de um boletim de ocorrência, quero saber se a senhora vai representar", pergunta a policial, em trecho divulgado pela TV Gazeta.
Vítima recebeu ligação de policial civil para que retirasse queixa contra médico Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Em outra parte, a policial tenta desencorajar a mulher a seguir com a denúncia. "Já teve três que desistiram. [...] Acabou, morreu o assunto, ele já está trabalhando, ele já voltou a trabalhar", disse.
Assustada, a dona de casa foi, no mesmo dia, à Corregedoria da Polícia Civil e denunciou o caso. Porém, a denúncia não surtiu muito efeito.
> Médico é preso ao beijar mulher à força em hospital de Vila Velha
No dia seguinte, a policial voltou a ligar mas quem atendeu foi a filha da vítima, que confronta a policial. "Você é da delegacia de Cobilândia. Como que você pede a minha mãe para ela tirar uma ocorrência que ela fez na Delegacia da Mulher?", questiona.
De acordo com a TV Gazeta, a dona de casa chegou a encontrar a policial na Delegacia de Cobilândia, em Vila Velha. Lá, ela percebeu que poderia estar sendo vítima de uma coação. "Ela falou que três pessoas tiraram (a denúncia). Eu, sozinha, não vou ficar no processo”, disse a mulher ao repórter André Falcão. Mesmo diante da situação, a dona de casa não retirou a denúncia, mas segue com medo do que pode acontecer.
"Como ela chegou até mim? Aí é que está o meu medo. Ou ela é amiga do médico, ou ela está ganhando alguma coisa, ou ela está tentando ganhar alguma coisa para coagir as vítimas”, disse a mulher à TV Gazeta.
> Médico é indiciado por importunação sexual no ES
Procurada pela TV Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso é de conhecimento da corregedoria, que recebeu uma denúncia formal e já iniciou as investigações para apurar as implicações administrativas e criminais ligadas ao fato. "Esclarecemos que a Policia Civil não compactua com atitudes dessa natureza, pois nosso dever com a população é investigar e cuidar para que crimes e transgressões não ocorram", diz a nota.
Médico chegou a ser preso, mas foi liberado no dia seguinte Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O MÉDICO
O médico Alan Kardec Nunes dos Santos foi preso no dia 24 de maio por tentar beijar à força uma paciente, mas foi liberado no dia seguinte. No dia 28 do mesmo mês, outras duas vítimas do  cardiologista denunciaram novos casos de importunação sexual para a polícia. 
O QUE DIZ O HOSPITAL
O hospital confirma que o médico Allan Kardec Nunes dos Santos continua afastado de suas funções. Reitera que irá aguardar a investigação da Policia para qualquer medida administrativa. Ressalta, ainda, que repudia veementemente qualquer ato que coloque em risco a integridade física e psicológica dos pacientes.

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