Polícia trata desaparecimento de motorista em Vitória como assassinato

Buscas começaram a ser realizadas, mas Tiago Castilho da Silva, de 25 anos, ainda não foi encontrado; carro alugado por ele para trabalhar foi localizado no último sábado (9)

Um adolescente de 17 anos foi apreendido no bairro Tabuazeiro, em Vitória, nesta segunda-feira (11), suspeito de envolvimento na morte do motorista de aplicativo Tiago Castilho da Silva, de 25 anos. O adolescente informou à Polícia Civil ter recebido ordens de traficantes do bairro para sumir com o carro da vítima. Apesar da detenção ter ocorrido na segunda-feira (11) a informação foi divulgada na tarde desta terça-feira (12) pela corporação.

A polícia informou que as buscas pelo corpo do motorista foram feitas na região de Tabuazeiro e em outros bairros da região, mas até o momento, nada foi encontrado. Segundo as investigações, o caso é tratado como homicídio e ainda não há indícios de que se possa tratar de latrocínio. O caso segue sob investigação para identificar e prender os demais envolvidos no crime.

"O adolescente foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de homicídio, ocultação de cadáver, associação criminosa, associação para o tráfico e posse ilegal de munição de uso restrito. Ele foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase)", explicou em nota a PC.

Desapareceu na sexta

Tiago desapareceu na última sexta-feira (8), quando parou de informar sobre a localização, não respondeu mensagens e ligações recebidas enquanto trabalhava com viagens em Vitória.

O carro dele chegou a ser utilizado na noite do último sábado (9) por dois adolescentes que trafegavam com o automóvel pela Avenida Beira-Mar, no bairro Bento Ferreira, na Capital. A dupla foi abordada pela Guarda Municipal de Vitória por volta das 22h. Em conversa com os agentes, os suspeitos alegaram que o veículo seria de um amigo deles e havia sido emprestado para eles.

Tiago da Silva Castilho tem 25 anos e é motorista de aplicativo. (Arquivo pessoal)

A última mensagem enviada por ele à mulher foi às 15h57 de sexta (8). Depois disso, Janaina não conseguiu mais falar com o marido. Ele teria sido visto pela última vez na Avenida Fernando Ferrari, em frente à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

O veículo usado era alugado pelo motorista e no dia do desaparecimento estava na rua desde as 9h da manhã, conforme boletim de ocorrência registrado pela esposa do motorista de aplicativo, a vendedora Janaina Domingos da Silva. O jovem trabalha na função há três anos e, segundo a companheira, nada parecido com este desaparecimento havia ocorrido até agora.

