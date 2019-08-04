Home
Polícia sobrevoa Ourimar, na Serra, em busca de assaltantes armados

Polícia sobrevoa Ourimar, na Serra, em busca de assaltantes armados

Helicóptero fazia buscas na região atrás de bandidos que fugiam após assalto, com direito a troca de tiros com militares

Gazeta Online

Michelli Boza

Analista de Distribuição / [email protected]

Publicado em 4 de agosto de 2019 às 21:11

 - Atualizado há 6 anos

Helicóptero Harpia da PM sobrevoa Condomínio Ourimar em busca de suspeitos armados que trocaram tiros com policiais Crédito: Reprodução

O sobrevoo do helicóptero da Polícia Militar na região do bairro Ourimar, na Serra, chamou atenção de moradores neste domingo (4). Segundo a PM, a aeronave fazia buscas na região atrás de bandidos que foram flagrados durante um assalto, no bairro Feu Rosa.

Segundo a PM, indivíduos armados foram flagrados roubando um veículo e iniciaram uma troca de tiros com policiais. Os suspeitos conseguiram fugir, mas deixaram para trás um revólver de fabricação caseira e um simulacro, também de fabricação caseira.

Durante a situação, a polícia explica que, para tentar encontrar os bandidos, o helicóptero da PM, o Harpia, foi acionado para realizar buscas na região. Moradores registraram o momento em que a aeronave sobrevoa baixo o local, o que deixou muitas pessoas assustadas. Mesmo com as buscas, nenhum suspeito foi encontrado.

