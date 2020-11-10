Polícia prendeu um assassino a cada 5 horas neste ano no ES
No Espírito Santo, 1.353 homicidas foram presos entre os meses de janeiro a outubro deste ano. Se considerar a média diária desses dez meses do ano, é o equivalente a dizer que 4,5 criminosos deste tipo foram presos por dia, ou ainda pode-se afirmar que a cada 5 horas uma pessoa é presa no Estado pela prática de homicídio. Esses números foram apresentados pelo governador Renato Casagrande em uma publicação feita na manhã desta terça-feira (10) em seu perfil no Twitter.
Na publicação, Casagrande enalteceu a quantidade de prisões e a efetividade das polícias capixabas, porém ressaltou que ainda há o desafio de garantir segurança pública continua.
A preocupação de Casagrande, que é compartilhada pela maior parte da sociedade, tem explicação. Ainda que o número de homicida nas ruas seja elevado, o Espírito Santou viu crescer a quantidade de homicídios neste ano em comparação com o mesmo período de 2019.
Segundo o Registro de Homicídios Dolosos, contido no Observatório da Segurança Pública do Estado, 927 pessoas foram assassinadas em todo o Espírito Santo até o outubro. Em todo o ano passado, 804 vidas foram ceifadas por esta prática. Trata-se de uma alta de 15,29%. E dos 10 meses de 2020, o Estado terminou com tendência de alta na violência pela oitava vez, como já apontado pelo colunista Leonel Ximenes.
CENÁRIO IMPROVÁVEL
Diante da quantidade de mortes ocorrida e da tendência atual, é improvável que o Estado termine 2020 com menos de mil homicídios praticados. Para que este cenário se configure, a média mensal de assassinatos nos meses restantes, novembro e dezembro, teria de ser inferior a 36. Contudo, o menor indicador obtido neste ano foi observado em agosto, com 74 casos, número muito superior ao necessário.
Na mesma postagem, o governador ainda salientou que 3.294 armas de fogo foram apreendidas em todo o Estado. No comparativo com 2019, este quantitativo de apreensões é 16% superior ao registrado em 2019, ou seja, aproximadamente 527 armas a mais já foram tiradas de circulação em todo o território capixaba até o fim de outubro.
Para ajudar no combate à violência, o Governo entregou 106 novas viaturas à Polícia Militar na última segunda-feira (9). Um investimento que ultrapassou os R$ 8 milhões, ao custo de R$ 80 mil cada unidade. O modelo selecionado foi o Renault Duster e todas as 26 unidades da corporação no Estado foram contempladas com os novos veículos.