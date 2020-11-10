Novembro teve 98 homicídios no Espírito Santo Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Polícia prendeu um assassino a cada 5 horas neste ano no ES

1.353 homicidas foram presos entre os meses de janeiro a outubro deste ano. Se considerar a média diária desses dez meses do ano, é o equivalente a dizer que 4,5 criminosos deste tipo foram presos por dia, ou ainda pode-se afirmar que a cada 5 horas uma pessoa é presa no Estado pela prática de homicídio. Esses números foram apresentados pelo governador No Espírito Santo foram presos entre os meses de janeiro a outubro deste ano. Se considerar a média diária desses dez meses do ano, é o equivalente a dizer quedeste tipo foram presos por dia, ou ainda pode-se afirmar queuma pessoa é presa no Estado pela prática de homicídio. Esses números foram apresentados pelo governador Renato Casagrande em uma publicação feita na manhã desta terça-feira (10) em seu perfil no Twitter.

Segurança pública:1-Até outubro deste ano foram apreendidas, no ES, 3294 armas de fogo. Um número 16% superior a 2019.

2-Nesse mesmo período foram presos 1353 homicidas. Uma média de 4,5 prisões por dia. Dados mostram os resultados das nossas ações, mas também os nossos desafios — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) November 10, 2020

Na publicação, Casagrande enalteceu a quantidade de prisões e a efetividade das polícias capixabas, porém ressaltou que ainda há o desafio de garantir segurança pública continua.

A preocupação de Casagrande, que é compartilhada pela maior parte da sociedade, tem explicação. Ainda que o número de homicida nas ruas seja elevado, o Espírito Santou viu crescer a quantidade de homicídios neste ano em comparação com o mesmo período de 2019.

927 pessoas foram assassinadas em todo o Espírito Santo até o outubro. Em todo o ano passado, 804 vidas foram ceifadas por esta prática. Trata-se de uma alta de 15,29%. E dos 10 meses de 2020, o Estado terminou com tendência de alta na violência pela oitava vez, Segundo o Registro de Homicídios Dolosos, contido no Observatório da Segurança Pública do Estado,foram assassinadas em todo o Espírito Santo até o outubro. Em todo o ano passado,por esta prática. Trata-se de uma alta de. E dos 10 meses de 2020, o Estado terminou com tendência de alta na violência pela oitava vez, como já apontado pelo colunista Leonel Ximenes

CENÁRIO IMPROVÁVEL

Diante da quantidade de mortes ocorrida e da tendência atual, é improvável que o Estado termine 2020 com menos de mil homicídios praticados. Para que este cenário se configure, a média mensal de assassinatos nos meses restantes, novembro e dezembro, teria de ser inferior a 36. Contudo, o menor indicador obtido neste ano foi observado em agosto, com 74 casos, número muito superior ao necessário.

Quase que diariamente armas de diferentes modelos e calibre são apreendidas em todo o território capixaba Crédito: Daniel Pasti

Na mesma postagem, o governador ainda salientou que 3.294 armas de fogo foram apreendidas em todo o Estado. No comparativo com 2019, este quantitativo de apreensões é 16% superior ao registrado em 2019, ou seja, aproximadamente 527 armas a mais já foram tiradas de circulação em todo o território capixaba até o fim de outubro.