Polícia prende último acusado de participar de morte de vigilante do ES no Rio

Eder Henrique de Moura Teixeira, foi um dos vigias do ES sequestrados e mortos no Rio de Janeiro Crédito: Arquivo da Família

g1. Polícia Civil prendeu na segunda-feira (18) o quarto e último homem acusado de ter participado da morte de dois vigilantes, em 2019, na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro . O indivíduo foi identificado como Pablo da Silva Geremias. Um dos homens executados era capixaba. As informações são do portal

Na ocasião, dois capixabas foram capturados e torturados por criminosos. Um deles conseguiu fugir, o outro morreu: Éder Henrique de Moura Teixeira, que tinha 32 anos na época, era natural de Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo. Também foi morto Luiz Paulo dos Santos França, de 29, natural da Bahia . Eles eram donos de uma empresa de segurança no Rio de Janeiro e trabalhavam como vigias.

O homem que se livrou da situação, também de Baixo Guandu, contou aos policiais que fugiu correndo por uma mata. Os três vigilantes foram mantidos em cárcere privado , torturados e obrigados a cavar a própria cova.

Na época, a Polícia Civil informou que os homens trabalhavam em uma área próxima à comunidade e teriam sido confundidos por traficantes como sendo milicianos. Um dia após o sequestro, o carro das vítimas foi encontrado incendiado em São Pedro da Aldeia, também em solo fluminense.

A polícia realizou diversas operações para encontrar os corpos dos vigias. Os agentes chegaram a ir no local que seriam as covas, mas três anos depois eles ainda não foram encontrados.