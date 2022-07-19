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Crime em 2019

Polícia prende último acusado de participar de morte de vigilante do ES no Rio

Duas pessoas de uma empresa de segurança do ES foram torturados e mortos na cidade de Cabo Frio após serem confundidos por como milicianos pro traficantes. Uma das vítimas era natural de Baixo Guandu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2022 às 10:27

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 10:27

Eder Henrique de Moura Teixeira, de 32 anos, é um dos seguranças sequestrados no RJ
Eder Henrique de Moura Teixeira, foi um dos vigias do ES sequestrados e mortos no Rio de Janeiro Crédito: Arquivo da Família
Polícia Civil prendeu na segunda-feira (18) o quarto e último homem acusado de ter participado da morte de dois vigilantes, em 2019, na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. O indivíduo foi identificado como Pablo da Silva Geremias. Um dos homens executados era capixaba. As informações são do portal g1.
Na ocasião, dois capixabas foram capturados e torturados por criminosos. Um deles conseguiu fugir, o outro morreu: Éder Henrique de Moura Teixeira, que tinha 32 anos na época, era natural de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Também foi morto Luiz Paulo dos Santos França, de 29, natural da Bahia. Eles eram donos de uma empresa de segurança no Rio de Janeiro e trabalhavam como vigias.
O homem que se livrou da situação, também de Baixo Guandu, contou aos policiais que fugiu correndo por uma mata. Os três vigilantes foram mantidos em cárcere privado, torturados e obrigados a cavar a própria cova.
Na época, a Polícia Civil informou que os homens trabalhavam em uma área próxima à comunidade e teriam sido confundidos por traficantes como sendo milicianos. Um dia após o sequestro, o carro das vítimas foi encontrado incendiado em São Pedro da Aldeia, também em solo fluminense.
A polícia realizou diversas operações para encontrar os corpos dos vigias. Os agentes chegaram a ir no local que seriam as covas, mas três anos depois eles ainda não foram encontrados.
Segundo informações da polícia, Pablo foi condenado a 54 anos e 10 meses de prisão pelo duplo latrocínio. Ele deve seguir para um presídio nesta quarta-feira (20).

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