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Tentativa de homicídio

Polícia prende suspeito de atirar contra funcionária de padaria na Serra

O homem estava no bairro Central Carapina quando foi encontrado e confessou o crime, segundo a Polícia Civil; autoridades  investigam ligação familiar

Publicado em 15 de Novembro de 2024 às 18:54

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

15 nov 2024 às 18:54
Local onde o crime ocorreu, no bairro Hélio Ferraz, na Serra
Local onde o crime ocorreu, no bairro Hélio Ferraz, na Serra Crédito: Fabrício Christ
Foi preso o suspeito de atirar contra a funcionária de 36 anos de uma padaria no bairro Hélio Ferraz, na Serra, durante a manhã desta sexta-feira (15). O homem de 42 anos atirou duas vezes contra a mulher enquanto ela corria para se esconder nos fundos da loja — os tiros pegaram nas costas dela. O homem estava em Central Carapina, também no município serrano, quando foi encontrado horas após o ocorrido. Ele confessou o crime, conforme a Polícia Civil.
A suspeita inicial era de que ele iria assaltar o comércio. Porém, as informações preliminares levantadas pela polícia apontaram que a vítima seria irmã da esposa dele. O suspeito desconfiava que ela estaria escondendo a companheira. 
Com as novas nuances coletadas pela equipe do plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) o caso foi reclassificado como tentativa de homicídio, uma vez que não houve roubo de bens.
“Contudo, as circunstâncias exatas do crime ainda estão sendo investigadas. O suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana”, frisou a corporação. 
A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, no bairro Morada de Laranjeiras, também na Serra. Um cliente que estava no local relatou ter ouvido os disparos enquanto tomava café. "Ele deu a volta e as meninas gritaram. Ele passou, chegou no caixa e deu dois tiros. Depois, se mandou", contou o aposentado, que preferiu não se identificar.

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