Polícia prende suspeito de atirar contra funcionária de padaria na Serra

Local onde o crime ocorreu, no bairro Hélio Ferraz, na Serra Crédito: Fabrício Christ

A suspeita inicial era de que ele iria assaltar o comércio. Porém, as informações preliminares levantadas pela polícia apontaram que a vítima seria irmã da esposa dele. O suspeito desconfiava que ela estaria escondendo a companheira.

Com as novas nuances coletadas pela equipe do plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) o caso foi reclassificado como tentativa de homicídio, uma vez que não houve roubo de bens.

“Contudo, as circunstâncias exatas do crime ainda estão sendo investigadas. O suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana”, frisou a corporação.