Homem invade padaria na Serra, atira em funcionária e foge sem levar nada

A hipótese de tentativa de latrocínio começou a ser afastada porque o suspeito não roubou nada da padaria. Além disso, a reportagem apurou que a vítima teria reconhecido o atirador. Testemunhas ainda relataram que o atirador entrou na padaria armado e usando uma blusa de frio com capuz. Sem dizer nada, ele retirou o capuz, momento em que foi reconhecido pela funcionária. Assustada, a mulher correu para os fundos do estabelecimento, mesmo assim o criminoso disparou duas vezes contra ela.