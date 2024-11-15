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Tentativa de homicídio

Homem invade padaria na Serra, atira em funcionária e foge sem levar nada

Polícia Civil tratou caso inicialmente como tentativa de latrocínio, mas crime passou a ser investigado pela corporação como tentativa de homicídio; vítima teria reconhecido atirador

Publicado em 15 de Novembro de 2024 às 13:36

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

15 nov 2024 às 13:36
Local onde o crime ocorreu, no bairro Hélio Ferraz, na Serra
Local onde o crime ocorreu, no bairro Hélio Ferraz, na Serra Crédito: Fabrício Christ/ TV Gazeta
Uma funcionária foi baleada dentro da padaria em que trabalha, no bairro Hélio Ferraz, na Serra, na manhã desta sexta-feira (15). O crime aconteceu por volta das 6h30, quando a vítima estava no caixa do estabelecimento. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, inicialmente o caso era tratado como tentativa de latrocínio (assassinato para roubar ou após roubo), mas, após analisar a cena do crime, a Polícia Civil passou a investigar o caso como tentativa de homicídio.
A hipótese de tentativa de latrocínio começou a ser afastada porque o suspeito não roubou nada da padaria. Além disso, a reportagem apurou que a vítima teria reconhecido o atirador. Testemunhas ainda relataram que o atirador entrou na padaria armado e usando uma blusa de frio com capuz. Sem dizer nada, ele retirou o capuz, momento em que foi reconhecido pela funcionária. Assustada, a mulher correu para os fundos do estabelecimento, mesmo assim o criminoso disparou duas vezes contra ela.
Um cliente que estava no local relatou ter ouvido os disparos enquanto tomava café. "Ele deu a volta e as meninas gritaram. Ele passou, chegou no caixa e deu dois tiros. Depois, se mandou", contou o aposentado, que preferiu não se identificar. A funcionária foi socorrida por uma equipe do Samu e encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra. Devido ao estado de saúde da vítima, os policiais ainda não conseguiram colher o depoimento dela.
Horas após a publicação da matéria, a Polícia Civil informou, por nota, que o suspeito de 42 anos foi preso em Central Carapina, na Serra. Segundo a corporação, o homem confessou o crime. Agora, a corporação segue investigando os detalhes do caso. Informações preliminares apontam que a vítima seria cunhada do suspeito e estaria escondendo a esposa dele.

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