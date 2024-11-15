Homem que estava na garupa de moto morre durante acidente em Vitória

Conforme imagens do sistema de videomonitoramento, o condutor da motocicleta efetuou uma ultrapassagem pelo corredor de veículos e colidiu com o Renault Logan, sendo arremessado para debaixo de um caminhão. "Em decorrência da colisão, o carona da motocicleta, um homem, veio a óbito no local. O piloto da moto, que sofreu ferimentos, foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência", detalhou a Guarda Municipal.