Atendimento a acidente quase termina em outra batida na BR 101 em Viana

Acidente deixa um ferido após homem com sinais de embriaguez bater em motociclista; outros dois veículos ficaram destruídos, em Viana. Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Uma situação inesperada aconteceu durante um atendimento a acidente na BR 101, na altura do bairro Canaã, em Viana , nesta sexta-feira (15). Enquanto a Polícia Militar Polícia Rodoviária Federal atendiam uma batida entre quatro veículos, causada por um homem com sinais de embriaguez em um Honda Civic cinza, o condutor de outro automóvel, de 43 anos, que passava pelo local — também alcoolizado — jogou o carro para cima das viaturas que cuidavam da primeira ocorrência.

Conforme a corporação militar, os agentes pediram ao segundo condutor que parasse o veículo. Porém, ele seguiu em velocidade e freou bem em cima dos carros policiais. A repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, esteve no local e apurou que ambos, além da testagem positiva no bafômetro, também levavam, cada um, um adolescente no carro.

A batida do Honda Civic deixou um motociclista ferido, que foi encaminhado ao hospital pelo Serviço de Urgência e Emergência (Samu/192). Isso porque, ao passar pela via federal, o condutor bateu na moto na qual estava a vítima — que machucou a perna. Com o impacto ele foi projetado e bateu em um segundo carro, que colidiu em um terceiro, segundo apuração da reportagem da TV Gazeta. O trânsito no local chegou a fluir em desvio, no sentido Sul, sendo totalmente liberado às 13h16.

Já o caso envolvendo o homem de 43 anos não deixou feridos. Porém, além da imprudência da confirmação do uso de bebida alcoólica, os militares conferiram que o motorista ainda utilizava o veículo com licenciamento atrasado. Devido ao descuido, foi necessário o uso de guincho e veículo de inspeção, segundo a PM.

“Ele também aparentava sinais de embriaguez, como fala alterada, falta de equilíbrio ao desembarcar do carro, agressividade, odor etílico e vermelhidão nos olhos. Foi questionado se ele havia ingerido bebida alcoólica e o condutor confirmou”, frisou a PM.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cariacica. Sobre o caso com diversos veículos, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Cariacica.