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Embriaguez ao volante

Atendimento a acidente quase termina em outra batida na BR 101 em Viana

Enquanto policiais atendiam uma batida entre quatro veículos, causada por um motorista embriagado, o condutor de outro automóvel jogou o carro para cima das viaturas que cuidavam da ocorrência; ele também havia bebido

Publicado em 15 de Novembro de 2024 às 17:56

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

15 nov 2024 às 17:56
Acidente deixa um ferido após homem com sinais de embriaguez atropelar motociclista. Outros dois veículos ficaram destruídos, em Viana.
Acidente deixa um ferido após homem com sinais de embriaguez bater em motociclista; outros dois veículos ficaram destruídos, em Viana. Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Uma situação inesperada aconteceu durante um atendimento a acidente na BR 101, na altura do bairro Canaã, em Viana, nesta sexta-feira (15). Enquanto a Polícia Militar Polícia Rodoviária Federal atendiam uma batida entre quatro veículos, causada por um homem com sinais de embriaguez em um Honda Civic cinza, o condutor de outro automóvel, de 43 anos, que passava pelo local — também alcoolizado — jogou o carro para cima das viaturas que cuidavam da primeira ocorrência.
Conforme a corporação militar, os agentes pediram ao segundo condutor que parasse o veículo. Porém, ele seguiu em velocidade e freou bem em cima dos carros policiais. A repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, esteve no local e apurou que ambos, além da testagem positiva no bafômetro, também levavam, cada um, um adolescente no carro.
A batida do Honda Civic deixou um motociclista ferido, que foi encaminhado ao hospital pelo Serviço de Urgência e Emergência (Samu/192). Isso porque, ao passar pela via federal, o condutor bateu na moto na qual estava a vítima — que machucou a perna. Com o impacto ele foi projetado e bateu em um segundo carro, que colidiu em um terceiro, segundo apuração da reportagem da TV Gazeta. O trânsito no local chegou a fluir em desvio, no sentido Sul, sendo totalmente liberado às 13h16.
Já o caso envolvendo o homem de 43 anos não deixou feridos. Porém, além da imprudência da confirmação do uso de bebida alcoólica, os militares conferiram que o motorista ainda utilizava o veículo com licenciamento atrasado. Devido ao descuido, foi necessário o uso de guincho e veículo de inspeção, segundo a PM.
“Ele também aparentava sinais de embriaguez, como fala alterada, falta de equilíbrio ao desembarcar do carro, agressividade, odor etílico e vermelhidão nos olhos. Foi questionado se ele havia ingerido bebida alcoólica e o condutor confirmou”, frisou a PM.
Os dois foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cariacica. Sobre o caso com diversos veículos, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Cariacica.
“Somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teremos informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante”, declarou a corporação.

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