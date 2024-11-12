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Leonel Ximenes

O fator de segurança que deixa 66 vítimas por dia no ES

Dados do Observatório de Trânsito apontam que 18.200 sinistros resultaram em vítimas parciais de janeiro a setembro deste ano

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 11:17

Públicado em 

12 nov 2024 às 11:17
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Acidente deixa três feridos e interdita parcialmente o trânsito na Fernando Ferrari
Acidente interdita parcialmente o trânsito na Fernando Ferrari, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Os acidentes de trânsito têm provocado problemas de saúde e de segurança no Espírito Santo. Levantamento realizado pelo especialista em segurança pública e advogado criminalista Fábio Marçal, a partir de dados do Detran-ES, revelam que de janeiro a setembro os acidentes nas vias públicas do Estado deixaram, em média, 66 vítimas parciais.
As informações catalogadas do Observatório de Trânsito apontam que 18.200 sinistros resultaram em vítimas parciais no período analisado. “Na maioria das situações, felizmente, ou os envolvidos ficam sem ferimentos ou sofrem lesões leves. Mas é preciso se atentar ao que acontece em casos mais graves, que deixam sequelas para o resto da vida e se transforma num grave problema de saúde”, analisou o jurista.
Conforme a análise de dados de Marçal, foi constatado que há uma proporção semelhante entre os casos que acontecem em pleno dia/amanhecer (9.114) e os que ocorrem em plena noite/anoitecer (8.939).
O especialista pontuou que os tipos de sinistros mais comuns são “colisão/abalroamento” (12.357), “capotamento/tombamento” (2.192) e “atropelamento” (1.422). “Tem nos chamado muito a atenção que neste ano os números de mortes por atropelamento cresceram, saindo de 86 para 107. Somente a educação e o respeito às normas vão fazer com que haja mais paz e menor impunidade nas vias”, concluiu.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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