Ordem da Justiça

Polícia prende marido suspeito de atear fogo na esposa em Ecoporanga

Prisão ocorreu na noite de sexta-feira (16), horas após suspeito ser ouvido e liberado; mulher foi socorrida de helicóptero e levada para hospital na Grande Vitória

Foi preso na noite da última sexta-feira (16) o suspeito de jogar álcool e atear fogo na esposa em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. O mandado de prisão contra ele, por tentativa de feminicídio, foi expedido pela Justiça, a pedido da Polícia Civil, e cumprido em operação conjunta com a Polícia Militar. A informação foi confirmada à reportagem pelo delegado José Marcos, titular da Delegacia do município. A prisão aconteceu na residência do casal, também situada no bairro Vale Encantado. O nome do homem não está sendo divulgado para preservar a vítima. >