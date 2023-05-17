O suspeito de sequestrar uma bancária de 40 anos na Praia da Costa, em Vila Velha, foi preso no último dia 10 de maio na Bahia. Dérick de Oliveira Pereira de 25 anos rendeu a vítima no dia 2 de março deste ano e a manteve sob privação de liberdade por quase duas horas, além de obrigá-la a realizar saques bancários. A informação sobre a prisão foi divulgada nesta quarta-feira (17).
Segundo a Polícia Civil, durante as investigações, foi constatado que oito dias depois do crime, o jovem promoveu outra ação criminosa com o mesmo modo de operação em Vitória, contra uma empresária de 62 anos. Além disso, é investigado por um homicídio em Viana.
Segundo delegado Guilherme Eugênio, titular do 6º Distrito de Polícia de Vila Velha, a vítima chegou a ser ameaçada de morte. Por conta disso, ela ficou com medo de denunciar inicialmente, mas foi incentivada por colegas de trabalho.
Com a denúncia do caso, a polícia deu início às investigações. No entanto, pelas imagens do caso, não era possível ainda identificar o suspeito.
Polícia prende jovem suspeito de sequestrar bancária na Praia da Costa
Por conta disso, a polícia divulgou na imprensa a busca pelo suspeito e as imagens. Com a divulgação do vídeo do sequestro, outros dois delegados perceberam que o autor do crime já era investigado em outras duas delegacias. Em uma delas, Dérick de Oliveira Pereira rendeu uma empresária em Jardim Camburi, em Vitória, sequestrou e a obrigou a fazer um pix de R$ 10 mil.
"Através de troca de informações entre as unidades, foi possivel constatar que ele havia usado a mesma calça e sapato e agiu do mesmo modo, levando as vitimas até imediações de um hospital "
Diante das informações, a polícia deu início a uma investigação para encontrar o paradeiro do suspeito e descobriram que duas horas após a divulgação das imagens do sequestro a bancária, ele fugiu para Texeira de Freitas, na Bahia. Ele alternava entre três casas em localidades diferentes no município para não ser descoberto.
No entanto, a polícia identificou os locais e realizou a prisão de Dérick.
Bancária teve que dirigir para o criminoso
Uma bancária de 40 anos foi sequestrada na Praia da Costa, em Vila Velha, no dia 2 de março. Na ocasião, segundo a polícia, assim que a vítima entrou no carro, o suspeito aproveitou e também entrou no veículo.
Ele exigiu que a bancária fosse com ele até o município da Serra, onde disse que pagaria uma dívida para liberar o irmão que estaria sob o poder de traficantes.
A vítima foi obrigada a conduzir o veículo até uma agência bancária na Praia do Canto, em Vitória. No local, ele obrigou a mulher a desembarcar e seguiu com ele até a agência, onde a bancária teve que sacar R$ 2 mil. O criminoso ainda obrigou a vítima a comprar uma garrafa de água mineral para ele.
Em seguida, o homem obrigou a bancária a levá-lo até a Serra. No município, ele desembarcou do veículo, levando o dinheiro da mulher e a ameaçando caso procurasse a polícia.
Segundo o delegado Guilherme Eugênio, titular do 6º Distrito de Polícia de Vila Velha, no dia do crime, a vítima não teve coragem de denunciar o crime. "Somente após intervenção da instituição bancária que trabalha e depois de uma postura de acolhimento da Polícia Civil, ela aceitou denunciar", afirmou.
De acordo com o delegado, o suspeito não levou o carro ou celular da vítima, o que sugere que ele queria dificultar o trabalho de investigação da Polícia Civil. Em casos de roubos ou furtos de objetos como aparelhos telefônicos ou veículos, a polícia busca, através do GPS, a localização dos objetos roubados.
Pix de R$ 10 mil
No dia 11 de março deste ano, Dérick de Oliveira Pereira, rendeu uma empresária, de 63 anos. De acordo com o titular do 5º Distrito de Polícia de Vitória, delegado Fabiano Rosa, por volta das 17h, na avenida Carlos Martins, em Jardim Camburi, ele rendeu a vítima, entrou no carro dela e a obrigou ir até o Terminal de Carapina. No trajeto, ordenou que ela realizasser uma transferência de R$ 10 mil para uma conta de terceiros.
Depois da denúncia da empresária, a DP de Vitória iniciou uma investigação e passou a rastrear o dinheiro.
". Conseguimos identificar o beneficiário do Pix, que reconheceu o suspeito como a pessoa que tinha solicitado a conta dela"
Depois, Dérick solicitou a transferência para outra conta, que a polícia também identificou.
Investigado por homicídio
Dérick de Oliveira Pereira também é investigado por um homicídio ocorrido em janeiro de 2022, em Viana. Na ocasião, a vítima, Wilson Petroni, de 65 anos, foi morto espancado por conta de uma dívida que tinha com o suspeito.
O corpo dele só foi encontrado uma semana depois, ocultado por folhas de bananeira.