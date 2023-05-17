Segundo a Polícia Civil , durante as investigações, foi constatado que oito dias depois do crime, o jovem promoveu outra ação criminosa com o mesmo modo de operação em Vitória, contra uma empresária de 62 anos. Além disso, é investigado por um homicídio em Viana.

Dérick de Oliveira Pereira, de 24 anos Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Segundo delegado Guilherme Eugênio, titular do 6º Distrito de Polícia de Vila Velha, a vítima chegou a ser ameaçada de morte. Por conta disso, ela ficou com medo de denunciar inicialmente, mas foi incentivada por colegas de trabalho.

Com a denúncia do caso, a polícia deu início às investigações. No entanto, pelas imagens do caso, não era possível ainda identificar o suspeito.

Your browser does not support the audio element. Polícia prende jovem suspeito de sequestrar bancária na Praia da Costa

Por conta disso, a polícia divulgou na imprensa a busca pelo suspeito e as imagens. Com a divulgação do vídeo do sequestro, outros dois delegados perceberam que o autor do crime já era investigado em outras duas delegacias. Em uma delas, Dérick de Oliveira Pereira rendeu uma empresária em Jardim Camburi, em Vitória, sequestrou e a obrigou a fazer um pix de R$ 10 mil.

"Através de troca de informações entre as unidades, foi possivel constatar que ele havia usado a mesma calça e sapato e agiu do mesmo modo, levando as vitimas até imediações de um hospital " Guilherme Eugênio - Delegado

Diante das informações, a polícia deu início a uma investigação para encontrar o paradeiro do suspeito e descobriram que duas horas após a divulgação das imagens do sequestro a bancária, ele fugiu para Texeira de Freitas, na Bahia. Ele alternava entre três casas em localidades diferentes no município para não ser descoberto.

No entanto, a polícia identificou os locais e realizou a prisão de Dérick.

Roupas usadas no dia dos crimes Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Bancária teve que dirigir para o criminoso

Uma bancária de 40 anos foi sequestrada na Praia da Costa, em Vila Velha, no dia 2 de março. Na ocasião, segundo a polícia, assim que a vítima entrou no carro, o suspeito aproveitou e também entrou no veículo.

Ele exigiu que a bancária fosse com ele até o município da Serra, onde disse que pagaria uma dívida para liberar o irmão que estaria sob o poder de traficantes.

A vítima foi obrigada a conduzir o veículo até uma agência bancária na Praia do Canto, em Vitória. No local, ele obrigou a mulher a desembarcar e seguiu com ele até a agência, onde a bancária teve que sacar R$ 2 mil. O criminoso ainda obrigou a vítima a comprar uma garrafa de água mineral para ele.

Em seguida, o homem obrigou a bancária a levá-lo até a Serra. No município, ele desembarcou do veículo, levando o dinheiro da mulher e a ameaçando caso procurasse a polícia.

Segundo o delegado Guilherme Eugênio, titular do 6º Distrito de Polícia de Vila Velha, no dia do crime, a vítima não teve coragem de denunciar o crime. "Somente após intervenção da instituição bancária que trabalha e depois de uma postura de acolhimento da Polícia Civil, ela aceitou denunciar", afirmou.

De acordo com o delegado, o suspeito não levou o carro ou celular da vítima, o que sugere que ele queria dificultar o trabalho de investigação da Polícia Civil. Em casos de roubos ou furtos de objetos como aparelhos telefônicos ou veículos, a polícia busca, através do GPS, a localização dos objetos roubados.

Pix de R$ 10 mil

No dia 11 de março deste ano, Dérick de Oliveira Pereira, rendeu uma empresária, de 63 anos. De acordo com o titular do 5º Distrito de Polícia de Vitória, delegado Fabiano Rosa, por volta das 17h, na avenida Carlos Martins, em Jardim Camburi, ele rendeu a vítima, entrou no carro dela e a obrigou ir até o Terminal de Carapina. No trajeto, ordenou que ela realizasser uma transferência de R$ 10 mil para uma conta de terceiros.

Depois da denúncia da empresária, a DP de Vitória iniciou uma investigação e passou a rastrear o dinheiro.

". Conseguimos identificar o beneficiário do Pix, que reconheceu o suspeito como a pessoa que tinha solicitado a conta dela" Fabiano Rosa - Delegado

Depois, Dérick solicitou a transferência para outra conta, que a polícia também identificou.

Investigado por homicídio

Dérick de Oliveira Pereira também é investigado por um homicídio ocorrido em janeiro de 2022, em Viana. Na ocasião, a vítima, Wilson Petroni, de 65 anos, foi morto espancado por conta de uma dívida que tinha com o suspeito.