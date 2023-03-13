Bancária é sequestrada na Praia da Costa e polícia caça criminoso

Uma bancária de 40 anos de idade foi sequestrada na Praia da Costa, em Vila Velha, e agora a polícia está à caça do criminoso. A ação ocorreu no dia 2 de março, mas somente foi revelada nesta segunda-feira (13). A Polícia Civil teve acesso a câmeras de vigilância e divulgou as imagens do suspeito [vídeo acima]. Qualquer informação que auxilie na prisão do bandido pode ser fornecida pelo Disque-Denúncia 181. A ligação é gratuita e o anonimato garantido.

Abordagem

No dia do crime, segundo a polícia, assim que a vítima entrou no carro, o suspeito aproveitou e também entrou no veículo. Ele exigiu que a bancária fosse com ele até o município da Serra , onde disse que pagaria uma dívida para liberar o irmão que estaria sob o poder de traficantes.

Ida ao banco

A vítima foi obrigada a conduzir o veículo até uma agência bancária na Praia do Canto, em Vitória . No local, ele obrigou a mulher a desembarcar e seguiu com ele até a agência, onde a bancária teve que sacar R$ 2 mil. O criminoso ainda obrigou a vítima a comprar uma garrafa de água mineral para ele.

Destino: Serra

Em seguida, o homem obrigou a bancária a levá-lo até a Serra. No município, ele desembarcou do veículo, levando o dinheiro da mulher e a ameaçando caso procurasse a polícia.

Segundo o delegado Guilherme Eugênio, titular do 6º Distrito de Polícia de Vila Velha, no dia do crime, a vítima não teve coragem de denunciar o crime. "Somente após intervenção da instituição bancária que trabalha e depois de uma postura de acolhimento da Polícia Civil, ela aceitou denunciar", afirmou.

"Percebemos que criminosos vêm usando esse tipo de ameaça e muitas vezes tendo sucesso, fazendo que algumas vítimas não denunciem " Guilherme Eugênio - Delegado

De acordo com o delegado, o suspeito não levou o carro ou celular da vítima, o que sugere que ele queria dificultar o trabalho de investigação da Polícia Civil. Em casos de roubos ou furtos de objetos como aparelhos telefônicos ou veículos, a polícia busca, através do GPS, a localização dos objetos roubados.

"Ele certamente tomou cuidado grande visando evitar sua identificação. As imagens que dispomos não são suficientemente precisas para com base nelas possamos usar nosso programa de reconhecimento facial. Essa apuração depende da ajuda da população", explicou.

Ajude a polícia